La línea de autobús Ue3 conectará Cas Serres con Can Misses en Ibiza a partir de agosto

El Consell de Ibiza implantará durante la segunda semana de agosto las modificaciones de la línea Ue3, que mejorarán la conexión de Cas Serres con el Hospital Can Misses e incorporarán una nueva parada en la calle de Josep Tur i Llaneras.

La actuación culmina un proyecto previsto desde el anterior mandato que, según ha explicado la institución insular, ha requerido una revisión técnica antes de poder ponerse en marcha. Durante los últimos meses, el Consell ha trabajado junto con el Ayuntamiento de Ibiza y los representantes vecinales de Cas Serres para corregir las deficiencias del trazado inicial y adaptarlo a las necesidades del barrio. La línea Ue3 conecta actualmente el dique de Botafoc con el parque Marià Villangómez. Con las modificaciones previstas, el autobús pasará por Can Misses y se ajustarán los horarios para adaptarlos al nuevo recorrido.

Una nueva parada junto a la Residencia Reina Sofía

Uno de los principales cambios será la habilitación de una parada en la calle de Josep Tur i Llaneras, junto a la Residencia Reina Sofía, una de las peticiones planteadas por los representantes vecinales durante las reuniones mantenidas con las administraciones.

El nuevo itinerario permitirá además conectar directamente Cas Serres con el Hospital Can Misses, una mejora que también servirá para anticiparse a las afecciones derivadas de la construcción del nuevo centro de salud de es Viver. Durante las obras de esta infraestructura, la atención sanitaria se trasladará temporalmente al Hospital Can Misses, por lo que la nueva conexión facilitará los desplazamientos de los usuarios desde el barrio.

La entrada en funcionamiento del nuevo contrato de transporte público y las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Ibiza para adaptar las calles al paso de los nuevos autobuses han permitido poner en marcha ahora estas modificaciones. El Consell ha agradecido al Consistorio su colaboración para ejecutar las actuaciones necesarias en el viario y hacer posible el paso de los autobuses por el nuevo recorrido.

Más de un millón de usuarios en junio

Estas mejoras se enmarcan en el nuevo modelo de transporte público impulsado por el Consell de Ibiza, que continúa registrando cifras récord de viajeros. Entre abril y junio de 2026, el servicio transportó 339.255 pasajeros más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 16,1%.

Además, durante junio se superó por primera vez el millón de usuarios mensuales, con 1.036.820 viajeros, unas cifras que, según la institución insular, confirman la buena respuesta de los usuarios a las mejoras implantadas.