Ibizavende: dos décadas cumpliendo sueños inmobiliarios en la isla blanca

Con más de 20 años de trayectoria, Ibizavende se ha consolidado como una de las agencias inmobiliarias referentes en Ibiza. Su fórmula combina experiencia local, visión internacional y un sólido equipo técnico capaz de acompañar cada operación desde la primera visita hasta la entrega de llaves. La empresa integra perfiles ibicencos profundamente conectados con el territorio y sus propietarios, junto con agentes europeos que atienden a los clientes en su propio idioma. Esta doble perspectiva les permite “unir lo mejor de los dos mundos”.

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A ello se suma un departamento técnico formado por arquitectos especializados en la isla, que revisan documentaciones, licencias, certificados o procesos de due diligence para garantizar operaciones seguras y transparentes. “Llevamos dos décadas consiguiendo sueños a los compradores y haciendo felices a muchos clientes, con honradez y seriedad. Puedes confiar en nosotros para tener tu casa en este paraíso”, afirman desde la agencia.

Equipo de Ibizavende / TUCASA.COM

La demanda: apartamentos junto al mar y villas con alma ibicenca

En cuanto al tipo de vivienda más solicitada, el abanico es variado, aunque siempre vinculado a la magia de la isla. Los apartamentos frente al mar en zonas como Talamanca o el centro de Ibiza siguen siendo un clásico entre los compradores. Pero también destacan las villas con vistas panorámicas, especialmente aquellas desde las que se disfrutan puestas de sol únicas.

Entre los inmuebles gestionados por Ibizavende se encuentra una espectacular villa en primera línea de mar en Caló d’en Real, en Sant Josep de Sa Talaia. La propiedad, valorada en 11.000.000 de euros, dispone de 440 m² construidos sobre una parcela de 3.000 m², además de unos 200 m² de terrazas.

Cuenta con siete habitaciones, siete baños, piscina privada, garaje doble, aire acondicionado, sistema de alarma y unas vistas privilegiadas al Mediterráneo y a las puestas de sol. La villa necesita una reforma, aunque ya dispone de un proyecto aprobado por el ayuntamiento y de licencia de alquiler, lo que refuerza su potencial como inversión.

Crece igualmente el interés por las casas reformadas bajo criterios modernos y sostenibles, así como por las viviendas tradicionales con esencia payesa.

Un ejemplo de esta combinación entre tradición, lujo y sostenibilidad es una finca ecológica situada en Puig d’en Valls. Construida originalmente en 1532 y completamente renovada, se comercializa por 6.450.000 euros y dispone de 760 m² construidos sobre una parcela de 3.336 m², con ocho habitaciones y ocho baños.

La propiedad conserva el encanto de las antiguas fincas ibicencas, incorporando comodidades como calefacción por suelo radiante, varias chimeneas, piscina privada, jardín tropical y aparcamiento. También cuenta con 40 paneles solares, baterías, pozo y cisternas, además de licencia de alquiler turístico.

Otra de las propiedades disponibles es una villa moderna de nueva construcción en Santa Eulària, cuyo precio se ha reducido de 3.950.000 a 3.400.000 euros. La vivienda cuenta con 620 m² construidos sobre una parcela de 1.800 m², seis habitaciones, siete baños y una distribución en tres plantas.

Su diseño contemporáneo incorpora elementos propios del estilo ibicenco e incluye una piscina infinita de 56 m², una zona ajardinada, un porche de 80 m², sala de juegos, lavandería y aparcamiento para cuatro vehículos. Se encuentra cerca de Sant Carles y del mercado de Las Dalias, a cinco minutos de algunas de las playas más vírgenes del noreste de la isla.

“Cada cliente llega con un sueño, y nuestra misión es encontrar ese rincón perfecto en este paraíso”, señalan.

Un mercado donde la demanda supera la oferta

Ibiza continúa siendo uno de los destinos más deseados del Mediterráneo, algo que impacta directamente en el mercado residencial. Según Ibizavende, la demanda supera ampliamente la oferta, especialmente en propiedades destinadas a vivir todo el año. Las limitaciones urbanísticas, junto con el peso del alquiler vacacional, dificultan el acceso a vivienda permanente.

Aun así, la agencia trabaja para localizar oportunidades reales para sus clientes. “Buscamos y seleccionamos propiedades que permitan disfrutar la vida ibicenca en todas sus formas”, aseguran.

Retos: sostenibilidad, accesibilidad y burocracia

Entre los principales desafíos actuales, la agencia destaca la necesidad de equilibrar la exclusividad propia de Ibiza con la urgencia de disponer de viviendas más accesibles y sostenibles. La isla atrae compradores de todo el mundo, lo que eleva la competencia y presiona los precios.

A esto se suman las exigencias normativas y procesos administrativos complejos. Sin embargo, para Ibizavende todos estos retos se convierten en un compromiso con sus clientes: “Nuestro objetivo es acompañarlos con cercanía y transparencia para que el viaje hacia su nuevo hogar sea seguro y emocionante”.

Oportunidades: redescubrir la esencia de Ibiza

Pese a la tensión del mercado, Ibizavende identifica oportunidades claras para quienes buscan invertir o establecerse en la isla. Entre ellas, destacan:

Casas payesas que, tras una rehabilitación respetuosa, se convierten en auténticas joyas.

que, tras una rehabilitación respetuosa, se convierten en auténticas joyas. Proyectos nuevos que combinan diseño contemporáneo y respeto por el entorno.

que combinan diseño contemporáneo y respeto por el entorno. Viviendas en ubicaciones estratégicas que permiten disfrutar tanto de la vibrante temporada estival como de la calma invernal.

Dentro de esta cartera se encuentra también una casa familiar renovada en San Carlos, Santa Eulària, disponible por 5.500.000 euros. La propiedad cuenta con 386 m² construidos sobre un amplio terreno de 15.500 m², seis habitaciones y cuatro baños. La vivienda principal alberga cuatro dormitorios y tres baños, mientras que la planta baja dispone de un alojamiento independiente para invitados con dos dormitorios, salón, cocina abierta y baño propio.

Entre sus dotaciones destacan una piscina privada con vistas a la montaña, aparcamiento, agua propia, paneles solares y una azotea desde la que se contemplan amplias panorámicas al mar.

“Vivir o invertir en Ibiza no es solo adquirir una propiedad: es regalarse un estilo de vida único”, en resumen.

Recomendaciones para compradores, vendedores y arrendadores

Desde Ibizavende insisten en la importancia de dejarse guiar por profesionales que conocen profundamente la isla. A los compradores les recomiendan imaginar su vida en Ibiza y confiar en la experiencia del equipo para encontrar ese lugar especial. A los vendedores, mostrar su vivienda con orgullo, conscientes de que puede ser el sueño de otra persona. Y a quienes alquilan, hacerlo siempre desde la transparencia y la confianza.

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