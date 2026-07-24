El Consell exige la retirada de la campaña del metro de Londres que relaciona Ibiza con el consumo de drogas

El Consell de Ibiza expresa su "profundo rechazo" a la campaña publicitaria difundida en el metro de Londres que utiliza el nombre de la isla como sinónimo del consumo de drogas para transmitir un mensaje relacionado con la producción industrial de carne de pollo. El presidente en funciones de la institución insular, Mariano Juan, ha enviado este viernes una carta a la empresa estadounidense 'Project Slingshot', responsable de la iniciativa, para exigirle que "reconsidere el uso de Ibiza en la campaña y retire cualquier referencia que vincule la isla con este tipo de estereotipos".

En el escrito, fechado este mismo viernes y remitido a esta redacción, Juan también reclama a la empresa británica que evite "utilizar en futuras acciones publicitarias a territorios y comunidades como vehículo de mensajes construidos sobre prejuicios o clichés".

"Inaceptable"

El Consell reconoce el derecho de cualquier organización a defender sus causas y promover el debate público. Sin embargo, considera "inaceptable" que se haga mediante un tópico que, a su juicio, perjudica gravemente la imagen de Ibiza y de sus habitantes.

"Ibiza no es un recurso publicitario al que acudir cada vez que se pretende ilustrar los excesos", sostiene la carta remitida por la institución ibicenca a 'Project Slingshot'.

La institución insular recuerda que Ibiza está declarada Patrimonio Mundial por la Unesco y que es un referente internacional por su riqueza natural, cultural y gastronómica. Asimismo, destaca su consolidación como destino vinculado al deporte, el turismo familiar y la sostenibilidad.

El documento destaca que la isla alberga una sociedad "moderna, diversa y comprometida con la sostenibilidad", formada por más de 160.000 personas.

También señala que cientos de miles de ciudadanos británicos visitan Ibiza cada año y descubren una realidad que "poco o nada tiene que ver" con los estereotipos que, según el Consell, perpetúa esta campaña. Estos visitantes, añade la institución, valoran el patrimonio, los paisajes, la oferta cultural y gastronómica y la hospitalidad de los residentes, por lo que acaban convirtiéndose en "los mejores embajadores de la verdadera Ibiza".

Un tópico "injusto y dañino"

Mariano Juan sostiene en su misiva que las administraciones públicas, el sector turístico y la sociedad civil llevan años trabajando para proyectar una imagen de Ibiza acorde con la realidad actual de la isla.

A juicio del presidente en funciones, campañas como la impulsada por 'Project Slingshot' ignoran ese esfuerzo y refuerzan un tópico "injusto y dañino" que, además, no aporta nada al debate que la organización pretende promover sobre la producción industrial de carne de pollo.

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Por este motivo, el Consell reclama formalmente a la empresa que retire el uso del nombre de Ibiza en esta acción publicitaria y que, en "el futuro, no convierta a comunidades enteras en símbolos construidos sobre clichés desfasados".