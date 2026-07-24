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Ibiza y Formentera encaran el fin de semana con alerta máxima por riesgo de incendio

El mapa del Govern sitúa este viernes a las Pitiusas en el nivel 4, el más elevado, y activa importantes restricciones sobre el uso del fuego

La humedad caerá hasta el 20%; el domingo bajarán las temperaturas y podrían registrarse lluvias débiles

Mapa alerta de fuego

Mapa alerta de fuego / Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Ibiza y Formentera afrontan el inicio del fin de semana bajo la máxima alerta por riesgo meteorológico de incendio forestal. El mapa elaborado por la consellería de Agricultura, Pesca y Medio Natural para este viernes, 24 de julio, sitúa la totalidad de las Pitiusas en el nivel Alerta Foc 4, correspondiente a un peligro muy alto o extremo. Estos niveles se actualizan diariamente, por lo que será necesario consultar los mapas correspondientes al sábado y al domingo.

A esta situación se sumará una jornada especialmente calurosa el sábado. La Agencia Estatal de Meteorología prevé en Vila una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 27, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 38 grados. La humedad relativa experimentará una gran oscilación, con valores de entre el 20% y el 95% a lo largo del día.

Cualquier chispa o descuido pueden propagar el fuego

El descenso de la humedad hasta niveles muy bajos, unido a las altas temperaturas, obliga a extremar las precauciones en zonas rurales y forestales. Cualquier chispa o descuido puede favorecer el inicio y la rápida propagación de un incendio, especialmente en terrenos con vegetación seca.

El domingo se espera un alivio térmico, con mínimas de 23 grados y máximas de alrededor de 31. La humedad será más elevada y se moverá entre el 55% y el 85%. Aemet también contempla una probabilidad de lluvia del 45% durante la primera mitad del día y del 35% durante la segunda, principalmente en forma de precipitaciones débiles o localizadas.

Noticias relacionadas y más

Mientras se mantenga el nivel Alerta Foc 4, queda prohibido encender fuego en terrenos forestales, se suspenden las autorizaciones para realizar quemas y tampoco puede utilizarse fuego en áreas recreativas o de acampada, incluso en los espacios habilitados para ello. El Govern recomienda consultar diariamente las restricciones vigentes antes de realizar cualquier actividad que pueda generar chispas o llamas.

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