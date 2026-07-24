Educación
Los docentes salen a la calle en Ibiza con tijeras gigantes para protestar por los recortes en las pagas extras
La protesta está convocada para el martes 28 de julio, a las 11 de la mañana, ante la Delegación Territorial de Educación de la Vía Púnica
Coincidirá con movilizaciones en Mallorca y Menorca
El sindicato ANPE ha convocado para el próximo martes 28 de julio una concentración simultánea en Ibiza, Mallorca y Menorca para reclamar la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias de todo el profesorado de Baleares.
En Ibiza, la movilización está convocada a partir de las 11 de la mañana frente a la Delegación Territorial de Educación, situada en el número 23 de la Vía Púnica. A la misma hora, también se celebrarán concentraciones ante la sede de la conselleria de Educación de Palma y la Delegación Territorial de Educación de Maó, en Menorca.
Un próximo acuerdo autonómico
Además de la recuperación de las pagas extras completas, ANPE reclama que el próximo acuerdo autonómico incluya un complemento de difícil cobertura para todos los docentes de Mallorca. Según el sindicato, este plus serviría para compensar el elevado coste de la vida y las dificultades existentes para atraer y retener profesorado en determinadas zonas y especialidades de la isla.
Las concentraciones contarán con unas tijeras reivindicativas de gran tamaño como símbolo de los recortes que, según la organización sindical, el profesorado continúa sufriendo en sus pagas extraordinarias. En la movilización de Mallorca también se utilizarán plátanos hinchables para denunciar que las medidas actuales no compensan el coste real de vivir y trabajar en la isla.
ANPE pretende que el Govern balear incorpore ambas reivindicaciones al próximo acuerdo autonómico y que reserve las partidas presupuestarias necesarias para hacerlas efectivas.
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