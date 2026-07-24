Cine, palomitas y estrellas en Cala Llonga para ayudar a los enfermos de cáncer en Ibiza

El ciclo de cine al aire libre ‘Cinema at the Beach’ regresa este domingo, 26 de julio, a la playa de Cala Llonga con la proyección de la película familiar ‘IF’ (2024). La sesión comenzará a las 21.15 horas y la asistencia será gratuita.

La iniciativa, patrocinada por el Ayuntamiento de Santa Eulària y Cinema Paradiso, cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Cala Llonga. Durante los meses de julio y agosto ofrecerá tres sesiones de cine con el objetivo de acercar propuestas culturales y de ocio familiar a residentes y visitantes.

Aunque el acceso a las proyecciones será gratuito, los asistentes podrán colaborar mediante la compra de refrescos o realizando donaciones. Todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC).

La programación comenzará este domingo con ‘IF’, que se proyectará en versión original con subtítulos en castellano. La película, dirigida por John Krasinski y protagonizada por Cailey Fleming y Ryan Reynolds, cuenta la historia de una niña que descubre un universo habitado por los amigos imaginarios que los niños han ido olvidando al crecer.

El ciclo continuará el 9 de agosto con ‘Inside Out’ (2015) y finalizará el 23 de agosto con ‘The Croods’ (2013). Estas dos películas se proyectarán dobladas al castellano y con subtítulos en inglés.

Desde IFCC han agradecido la implicación del Ayuntamiento de Santa Eulària, la Asociación de Vecinos de Cala Llonga y Cinema Paradiso en la organización de una nueva edición del ciclo.

«Gracias a la implicación de todos ellos podemos volver a acercar el cine al aire libre a residentes y visitantes, al tiempo que recaudamos fondos para continuar apoyando a los pacientes oncológicos de las Pitiusas y a sus familias», han señalado desde la entidad.

Apoyo a pacientes y familiares

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer trabaja desde hace 25 años en la atención y el acompañamiento de pacientes oncológicos de las Pitiusas y de sus familiares. Entre otras actuaciones, la entidad financia traslados y tratamientos fuera de las islas, entrega material sanitario y colabora en la mejora de las instalaciones destinadas a la atención oncológica.

Este año, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària, IFCC ha puesto en marcha el proyecto piloto Hospice, un servicio gratuito de acompañamiento para personas con cáncer que se encuentran en la fase final de su vida y para sus familias.

La asociación también ha financiado vehículos para la Unidad de Cuidados Paliativos, mobiliario para el hospital de día oncológico y diferentes campañas de concienciación y detección precoz del cáncer.