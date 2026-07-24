El Banco de Sangre llama a donar antes del eclipse del 12 de agosto en Ibiza

El Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares (Bstib) ha animado a la ciudadanía a donar sangre antes del eclipse solar del próximo 12 de agosto, con el objetivo de que los hospitales de las islas dispongan de reservas suficientes para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia.

La entidad recuerda que, cuando se produce una urgencia médica acompañada de una hemorragia grave, la sangre que necesita el paciente debe encontrarse ya disponible. Las unidades empleadas en accidentes de tráfico, intervenciones quirúrgicas urgentes, complicaciones durante el parto u otras situaciones críticas proceden siempre de donaciones realizadas con anterioridad.

Por este motivo, el 'Bstib' invita a las personas que cumplan los requisitos a aprovechar los días previos al fenómeno astronómico para acudir a donar. La extracción dura apenas unos minutos, pero permite mantener las reservas necesarias para que los centros sanitarios puedan actuar sin demora.

Análisis, fraccionamiento y preparación

Cada donación debe superar un proceso de análisis, fraccionamiento y preparación antes de ser utilizada. Por ello, la disponibilidad de sangre depende tanto de la planificación diaria del Banco de Sangre como de la colaboración continuada de la población.

«Cuando ocurre una emergencia, no hay tiempo para esperar a que alguien venga a donar. La única sangre que puede utilizarse es la que ya está almacenada gracias a la generosidad de cientos de personas», señalan desde el BSTIB.

Las donaciones no solo permiten atender situaciones urgentes. Cada día, numerosos pacientes necesitan transfusiones durante intervenciones quirúrgicas programadas, tratamientos oncológicos, trasplantes o para hacer frente a enfermedades hematológicas. La necesidad de sangre, por tanto, se mantiene durante todo el año. Puede donar cualquier persona sana de entre 18 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y que cumpla los requisitos médicos habituales.

Puntos programados en Ibiza antes del eclipse del 12 de agosto de 2026:

-3 y 6 de agosto: Centro de Extracción del Hospital Can Misses, en la calle Corona, de 16 a 20.30 horas.

-11 de agosto: Palau de Congressos de Santa Eulària, en la calle Salvador Camacho, de 16.15 a 20.15 horas.

-12 de agosto: Centro de Extracción del Hospital Can Misses, de 16 a 20.30 horas.

La colecta del 30 de julio en Santa Eulària ya aparece completa en el sistema de cita previa.