El Govern califica de "esperable" el recurso de Competencia contra la limitación de la entrada de vehículos en Ibiza

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, el ibicenco Antoni Costa, considera que el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la limitación de la entrada de vehículos a Eivissa era "esperable" y ha confiado en que la norma siga adelante.

Así lo ha asegurado este viernes en una rueda de prensa, donde ha señalado que el recurso presentado por la CNMC "no ha sorprendido" al Govern y ha recordado que una situación similar ya se produjo con la regulación de la entrada de vehículos en Formentera.

Costa ha defendido que la limitación de la entrada de vehículos cuenta con un "amplio consenso" en Baleares y ha expresado su confianza en que el recurso no prospere. "Esperamos que no llegue a ningún sitio y que, en consecuencia, la limitación de la entrada de vehículos en Ibiza continúe adelante", ha afirmado.

Asimismo, el vicepresidente del Ejecutivo regional ha incidido en que el Govern continuará defendiendo la regulación durante la tramitación del recurso.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado sendos recursos judiciales para tratar de frenar la aplicación de la limitación de entrada de vehículos tanto en Ibiza como en Formentera.