El GEN-GOB recurre a los embajadores para que el Consell y los ayuntamientos de Ibiza tomen medidas frente a incendios forestales

El GEN-GOB se ha dirigido a las embajadas de los principales países emisores de turismo hacia Ibiza para que exijan a las autoridades locales que hagan "cumplir la normativa vigente" y "actualicen las medidas de prevención mínimas y obligatorias para comercializar estancias turísticas en zonas con riesgo de incendio". La entidad ecologista añade en una nota de prensa que también solicita a las legaciones diplomáticas que se incluyan medidas de prevención y seguridad frente a incendios forestales en alertas oficiales y guías de viaje dirigidas a sus ciudadanos.

Como medida de prevención fundamental, el GEN-GOB les ha pedido que insten explícitamente a sus ciudadanos a no visitar ni adentrarse en masas forestales y espacios naturales aislados durante los meses de verano. Argumenta que el grave riesgo de propagación rápida del fuego hace que "cualquier actividad en estas zonas sea una situación de alto peligro" y que el incremento de la presión humana "aumenta el riesgo de incendio".

Advertencias específicas

También ha trasladado una preocupación especial sobre los turistas que se alojan en viviendas vacacionales situadas en el interior de masas forestales o en zonas entre espacios urbanos y forestales. Asegura que estos entornos aislados, "donde nunca se tendría que haber permitido el uso de alojamiento turístico", presentan vías de evacuación a menudo complejas y que sus usuarios tienen un gran desconocimiento de las rutas de escape. Por este motivo, solicita las siguientes advertencias específicas en las guías de viaje:

Entorno seguro. Comprobar que el alojamiento disponga de una franja de protección limpia de vegetación a su alrededor. De no ser así, se debe cambiar de vivienda y exigir la devolución del importe pagado. Las franjas de protección en entornos forestales son obligatorias, pero las autoridades locales "se despreocupan completamente de hacer cumplir la normativa , cuando tendrían que impedir cualquier uso turístico a inmuebles que no la cumplan".

Comprobar que el alojamiento disponga de una franja de protección limpia de vegetación a su alrededor. De no ser así, se debe cambiar de vivienda y exigir la devolución del importe pagado. Las franjas de protección en entornos forestales son obligatorias, pero las autoridades locales , cuando tendrían que impedir cualquier uso turístico a inmuebles que no la cumplan". Planes de evacuación. Exigir conocer las rutas de salida de la zona forestal hacia vías principales antes de formalizar la estancia.

Exigir conocer las rutas de salida de la zona forestal hacia vías principales antes de formalizar la estancia. Normativa de fuego. Respetar la prohibición absoluta de hacer barbacoas o utilizar elementos pirotécnicos en el exterior de la propiedad.

"Relajación de funciones"

El GEN expone a las embajadas que están profundamente preocupados por la "relajación de funciones y la grave dejadez" que muestran las autoridades locales ante este peligro inminente, lo que deja a los visitantes en una situación de clara vulnerabilidad. Por este motivo, solicitan formalmente que, desde las embajadas o consulados, se dirijan directamente al Consell Insular de Ibiza para exigir que incluya, de manera inmediata y como requisito obligatorio para la comercialización de alojamientos turísticos en zonas forestales, las siguientes medidas que la entidad ecologista ya ha solicitado formalmente:

Advertencia previa obligatoria. Incluir de forma clara y visible en todos los anuncios de comercialización y plataformas de reserva un aviso a los huéspedes sobre la situación de riesgo de incendio real del inmueble.

Incluir de forma clara y visible en todos los anuncios de comercialización y plataformas de reserva un aviso a los huéspedes sobre la situación de riesgo de incendio real del inmueble. Sistemas de defensa activos. Obligar a disponer de cañones hidrantes contra incendios instalados en la propiedad y conectados directamente a las piscinas, diseñados para que se puedan poner en funcionamiento inmediato en caso de fuego. Además de instalar sistemas antiincendios en el interior de las viviendas.

Obligar a disponer de cañones hidrantes contra incendios instalados en la propiedad y conectados directamente a las piscinas, diseñados para que se puedan poner en funcionamiento inmediato en caso de fuego. Además de en el interior de las viviendas. Señalización informativa interior. Disponer de instrucciones claramente visibles en el interior de la vivienda sobre las prohibiciones vigentes y el protocolo de actuación estricto en caso de incendio forestal ( en el idioma de los huéspedes y en formatos universales ).

Disponer de instrucciones claramente visibles en el interior de la vivienda sobre las prohibiciones vigentes y el protocolo de actuación estricto en caso de incendio forestal ( ). Mantenimiento del entorno. Garantizar una distancia mínima de seguridad frente al combustible forestal mediante franjas perimetrales de protección limpias . Esta es una medida obligatoria que no se obliga a cumplir en ningún caso.

Garantizar una distancia mínima de seguridad frente al combustible forestal mediante . Esta es una medida obligatoria que no se obliga a cumplir en ningún caso. La actualización de estas recomendaciones y la presión institucional directa sobre el Consell Insular son acciones vitales para salvaguardar vidas ante "la inacción actual", apunta el GEN. En el caso de que una vivienda turística incumpla estas advertencias y medidas mínimas, pide "retirar automáticamente e irreversiblemente la autorización para la comercialización de estancias".

"Absoluta pasividad"

El GEN-GOB dice que espera encontrar apoyo en las legaciones diplomáticos de estos países emisores de turismo para acabar con la "absoluta pasividad del Consell Insular y los ayuntamientos" para intentar prevenir, en la medida de lo posible, una gran catástrofe.

La entidad recuerda que en verano, la cuenca mediterránea registra temperaturas cada vez más extremas y condiciones de sequía severa que incrementan de manera crítica el peligro de fuegos forestales. Estas emergencias pueden afectar a zonas turísticas y rutas de gran afluencia, lo que supone un riesgo potencial para la seguridad de los visitantes, advierten los ecologistas.