Sant Josep desaloja a los okupas de la estructura abandonada de Punta Xinxó

Quince patrullas de la Guardia Civil y dos de la Policía Local se han personado esta mañana de viernes a las 8:15 horas frente a la estructura abandonada de Punta Xinxó para proceder a su desalojo. En su interior, sólo cuatro moradores resistían, atrincherados, pero han sido desalojados sin ofrecer resistencia.

El amplio dispositivo finalizó una hora más tarde, con la marcha de las patrullas. A su salida, un equipo de trabajadores se afanaba en cerrar el perímetro vallado e instalar alarmas y otros dispositivos de seguridad para prevenir la posterior entrada de nuevos okupas.

También colaboraron en el desalojo miembros del equipo de servicios sociales del Ayuntamiento de Sant Josep, personal del departamento de Medio Ambiete, cinco agentes de la Policía Local con un dron y personal técnico del Ayuntamiento, que tomaron nota de la situación estructural del edificio.

Vehículos de la Policía Local y de la empresa de seguridad, junto a la estructura abandonada / Vicent Marí

Labores de limpieza

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, presente durante el desalojo, adelantó que el próximo lunes 27 comenzarán las labores de limpieza y la demolición de una serie de muros que se habían levantado sobre la estructura para separar distintas áreas. "Quiero valorar que por fin los vecinos de la calle Huelva, de la calle Jaén y de esta zona en general podrán ya estar tranquilos, dormir tranquilos y no tener estas molestias que estaban causando" los residentes en este espacio abandonado y repleto de residuos.

Roig reiteró el estado legal en que encuentra la parcela: "La licencia de obra está caducada. La Junta de Gobierno tomó la decisión de anular la licencia por inactividad, la propiedad la recurrió y ahora está a la espera de la decisión de un juez". En el caso de que se apruebe la anulación de la licencia, el siguiente paso del Ayuntamiento será ordenar la demolición del esqueleto de hormigón, lo que se haría, según Roig, de forma subsidiaria: la propiedad correría con los gastos.

Restos de basura dentro del recinto / Toni Escobar / Toni Escobar

Perfil de los habitantes

En relación con el perfil de personas que habitaban la estructura, el alcalde destacó que "hay de todo: gente legal, ilegal, alegal... Sobre todo saharauis y senegaleses. Trabajadores en su mayoría. Algunos han solicitado ayuda para poder salir de la isla, y por supuesto se les ha otorgado".

Respecto a las iniciativas materia de vivienda por parte del Ayuntamiento, Roig se defendió y aclaró que "no es competencia directa del Ayuntamiento" y que siempre han estado en contacto con el empresariado para procurar que sus trabajadores pudieran tener acceso a una vivienda digna. "Dentro de nuestras posibilidades, hemos intentado ayudar", destacó el alcalde. "Hay que reconocer que el Ibavi está haciendo un trabajo descomunal, igual que el Consell de Ibiza", recalcó.

Roig quiso resaltar la importancia de la colaboración de la propiedad en el caso de la creación de nuevos asentamientos. "Es importantísimo, al igual que pasó con can Raspalls, que tardamos mucho en poder actuar porque no hubo complicidad por parte de la propiedad", detalló.

Trabajadores de seguridad en el interior del recinto / Vicent Marí

Batalla en los tribunales

Así, Sant Josep cierra otro capítulo de la historia de los cimientos de lo que iba a ser el hotel de cuatro estrellas Bahía del Mediterráneo, un lujoso complejo de 225 habitaciones dobles y seis suites. Pero la historia no ha finalizado todavía. Queda esperar a la resolución judicial, que determinará si la propiedad pierde finalmente la licencia de obra.

La crisis de 2008 paralizó la construcción en 2010, y desde entonces el enclave ha sido siempre un punto conflictivo para la comunidad de Cala de Bou. Se prevé que la propiedad continúe luchando por su permiso de obras para, algún día, finalizar lo que empezó. La batalla por este espacio ha superado un nuevo hito y, por el momento, una empresa de seguridad vigilará el perímetro las veinticuatro horas del día para impedir que nuevos okupas se instalen en la estructura.