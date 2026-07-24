Cinco hamburgueserías de Ibiza y Formentera avanzan en el concurso SaMillor 2026

El concurso SaMillor 2026, organizado por FanBurger Club para elegir las mejores hamburguesas de Baleares, ha dado a conocer los establecimientos de Ibiza y Formentera que han superado la fase de votación popular y pasan a la siguiente etapa de la competición.

Tras un mes de votaciones, durante el que el público ha podido probar y valorar las propuestas en los propios restaurantes, tres establecimientos de Ibiza y dos de Formentera han logrado clasificarse.

Tres hamburgueserías clasificadas en Ibiza

En Ibiza, los establecimientos seleccionados son Maneki Burger Ibiza, ubicado en Cala Llonga, en el municipio de Santa Eulària, con su hamburguesa Torito Bravo Fusion; Bibi Smash Burger, situado en Platja d'en Bossa, con la Double Beef Smash Burger; y WabiSabi Ibiza, también en Santa Eulària, con su Smash Burger de Ternera.

En Formentera han pasado a la siguiente fase Mama Carmen, con establecimientos en Sant Francesc y Sant Ferran, gracias a su propuesta La Cruising, y Espinaler Formentera, ubicado en es Pujols, con la hamburguesa Atenea. Mama Carmen afrontará esta nueva etapa con el objetivo de revalidar por tercer año consecutivo su título en el concurso SaMillor.

La organización destaca que uno de los principales valores de la competición es que las hamburguesas clasificadas han sido seleccionadas directamente por los consumidores, después de degustarlas en los establecimientos participantes. El certamen busca así fomentar el consumo local, aumentar la afluencia de clientes y dar a conocer nuevas propuestas gastronómicas. Las hamburguesas que no han logrado clasificarse continuarán visibles en el mapa y la guía de FanBurger Club correspondiente a cada isla, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan seguir descubriendo los establecimientos participantes.

La organización revisó posibles votos irregulares

FanBurger Club ha explicado que, antes de publicar los resultados, ha revisado distintos criterios de validación para descartar correos inválidos o sospechosos, posibles votos duplicados, patrones anómalos, indicios de fraude, votos emitidos fuera de plazo y cualquier actividad irregular que pudiera alterar la clasificación. La siguiente fase consistirá en la visita del equipo de FanBurger Club a los restaurantes seleccionados. La organización se coordinará durante los próximos días con cada uno de los establecimientos para realizar las valoraciones.

"El concurso no solo busca reconocer las mejores burgers, sino también dar visibilidad al talento gastronómico local, fomentar el consumo en los restaurantes participantes y animar al público a descubrir nuevas propuestas hamburgueseras en cada isla", han señalado desde FanBurger Club. SaMillor es el concurso oficial de hamburguesas de las Islas Baleares y combina, en sus diferentes fases, la votación popular con la valoración de un jurado.