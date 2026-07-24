El presidente de la comunidad de vecinos de Punta Xinxó, junto a la estructura okupada: "Abrir una ventana era horrible por el olor"

Este viernes por la mañana, tras el desalojo de la estructura abandonada de Punta Xinxó, Albert Colomer, el presidente de la comunidad de vecinos Jardines Punta Pinet, situada en la calle Huelva, junto a la estructura abandonada, quiso agradecer el trabajo de las autoridades durante el desalojo y valoró la convivencia con las personas que allí vivían.

Sin episodios de violencia, pero con mal olor

Colomer agradeció la iluminación urbana que instaló el Ayuntamiento el año pasado junto a la estructura, además de las papeleras. Aun así, destacó que "este año ya empezaba a dar miedo" convivir junto a la estructura abandonada, donde ya vivían más de un centenar de personas. "El año tuvimos problemas de robos de agua, y este año más que nada era la inseguridad y el mal olor". Aunque reconoció que durante todos estos años no se contabilizó ningún incidente de violencia, señala que el hecho de "no saber quiénes son" los moradores de la estructura vecina le provocaba una gran inseguridad.

Cúmulo de basura acumulada en el interior de la estructura / Vicent Marí

"Problemas reales no, inseguridad sí, porque tú no sabes quiénes son. Al final tú conoces a tus vecinos más o menos, pero sabes que viven y que pagan sus impuestos, por lo que sabes que son de aquí". Afirma que el 90 % de los moradores "venían a trabajar y a buscar de qué vivir", pero que hay un porcentaje pequeño que no. "Cuando viven ahí, están a 15 metros de tu casa. Saben dónde vives", subrayó.

Evolución de la convivencia

Colomer habló de la "vergüenza" que supone vivir junto a un proyecto urbanístico fallido. "Es una vergüenza para Cala de Bou y para Sant Josep". También hizo una cronología de la evolución del armatoste de hormigón, cuyas obras están paralizadas desde 2010: "Esto fue un punto de droga durante muchos años, luego ha habido gente viviendo en la planta baja. Pero se ha ido incrementando el número de personas". Recuerda cómo cada año, en verano, había más moradores. "Este año contamos más de doscientos, con toda la basura que generan". Destaca que el viento arrastra la basura hasta su comunidad de vecinos. "A las siete de la tarde no se podía estar del olor. Al final es convivir con basura", puntualiza.

Colchones abandonados dentro del recinto de la estructura abandonada / Toni Escobar / Toni Escobar

Lucha por la demolición

Los moradores eran en su mayoría personas de origen senegalés o saharaui. "La propiedad nos ha prometido seguridad veinticuatro horas para que no vuelvan", explica. "Yo he hablado con el dueño y le he pedido que llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento", y afirma que la propiedad se negó. "Él quiere terminar esto, por lo tanto pinta largo".

Imagen de uno de los laterales de la estructura / Toni Escobar / Toni Escobar

"Eso pinta de que estaremos con esta estructura diez años más", abunda. Preguntado acerca de cómo hará la propiedad para seguir financiando durante tanto tiempo el dispositivo de seguridad que acaba de instalar en el recinto para que no vuelvan a colarse nuevos moradores, responde: "Si queréis en unos meses, hablamos y os diré si todavía está la seguridad, pero yo lo dudo. Queda muy bien de cara a las cámaras, pero ojalá", remata.