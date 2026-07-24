Un gran apagón deja sin luz viviendas y establecimientos del centro de Santa Eulària

Varios comercios y restaurantes del centro de Santa Eulària permanecen sin suministro eléctrico desde alrededor de las 20.50 horas de este viernes 24 de julio, según han explicado a Diario de Ibiza varias vecinas que se encuentran en la zona. La incidencia afecta a establecimientos de las calles Sant Vicent y Sant Jaume, así como a algunos negocios situados en vías perpendiculares.

Entre los locales afectados se encuentran Cafetería Niko, Pattata, Al•lots Toy Planet y Art, además de otras tiendas y restaurantes próximos. También están sin luz en la zona del Ayuntamiento de Santa Eulària y medio paseo s'Alamera.

"No funciona ni el ordenador para sacar el tique del restaurante. No funciona nada", relata una de las vecinas. Algunos de los establecimientos cuentan únicamente con las luces de emergencia, lo que dificulta que puedan desarrollar su actividad con normalidad.

No afecta por igual a todo el núcleo urbano

El corte, sin embargo, no afecta por igual a todo el núcleo urbano de Santa Eulària. Mientras algunos negocios permanecen a oscuras, otros locales cercanos sí disponen de suministro eléctrico. Las farolas de la zona también continúan encendidas. «Parece como si llegara electricidad para algunas cosas, pero no para todos», añade la misma fuente.

El apagón en Santa Eulària. / DI

Señalan además que durante la mañana de este viernes también se han registrado varios episodios de bajada o falta de tensión en viviendas particulares y que los problemas comenzaron ya durante la noche anterior.

A las 22.30 horas, operarios de una empresa encargada del mantenimiento de la red eléctrica general se encontraban comprobando los contadores de la zona, informa la misma vecina.