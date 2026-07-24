Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

Energía

Un gran apagón deja sin luz viviendas y establecimientos del centro de Santa Eulària

La incidencia afecta desde las 20.50 horas a comercios de las calles Sant Vicent, Sant Jaume y vías próximas, mientras el alumbrado público continúa funcionando

El apagón en la calle de Sant Vicent en Santa Eulària.

El apagón en la calle de Sant Vicent en Santa Eulària. / Samia Khenien

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

Varios comercios y restaurantes del centro de Santa Eulària permanecen sin suministro eléctrico desde alrededor de las 20.50 horas de este viernes 24 de julio, según han explicado a Diario de Ibiza varias vecinas que se encuentran en la zona. La incidencia afecta a establecimientos de las calles Sant Vicent y Sant Jaume, así como a algunos negocios situados en vías perpendiculares.

Entre los locales afectados se encuentran Cafetería Niko, Pattata, Al•lots Toy Planet y Art, además de otras tiendas y restaurantes próximos. También están sin luz en la zona del Ayuntamiento de Santa Eulària y medio paseo s'Alamera.

"No funciona ni el ordenador para sacar el tique del restaurante. No funciona nada", relata una de las vecinas. Algunos de los establecimientos cuentan únicamente con las luces de emergencia, lo que dificulta que puedan desarrollar su actividad con normalidad.

No afecta por igual a todo el núcleo urbano

El corte, sin embargo, no afecta por igual a todo el núcleo urbano de Santa Eulària. Mientras algunos negocios permanecen a oscuras, otros locales cercanos sí disponen de suministro eléctrico. Las farolas de la zona también continúan encendidas. «Parece como si llegara electricidad para algunas cosas, pero no para todos», añade la misma fuente.

El apagón en Santa Eulària.

El apagón en Santa Eulària. / DI

Señalan además que durante la mañana de este viernes también se han registrado varios episodios de bajada o falta de tensión en viviendas particulares y que los problemas comenzaron ya durante la noche anterior.

Noticias relacionadas y más

A las 22.30 horas, operarios de una empresa encargada del mantenimiento de la red eléctrica general se encontraban comprobando los contadores de la zona, informa la misma vecina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
  2. Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni
  3. Muere el hombre apuñalado con una botella rota en el paseo marítimo de Sant Antoni
  4. Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
  5. Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
  6. El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
  7. Aviso a navegantes en Ibiza y Formentera: reventón térmico a escasas millas de la costa
  8. Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala

Un gran apagón deja sin luz viviendas y establecimientos del centro de Santa Eulària

Un nuevo vertido de fecales inunda el puerto de Ibiza de un hedor insoportable

Un nuevo vertido de fecales inunda el puerto de Ibiza de un hedor insoportable

El presidente de la comunidad de vecinos de Punta Xinxó, junto a la estructura okupada: "Abrir una ventana era horrible por el olor"

El presidente de la comunidad de vecinos de Punta Xinxó, junto a la estructura okupada: "Abrir una ventana era horrible por el olor"

Sant Antoni retira una embarcación abandonada en la playa de s’Arenal

El Pacma denuncia que Ibiza tardó casi tres años en aplicar sanciones por abandono animal

El Pacma denuncia que Ibiza tardó casi tres años en aplicar sanciones por abandono animal

Las reservas marinas de Baleares favorecen la diversidad genética del 'raor'

Las reservas marinas de Baleares favorecen la diversidad genética del 'raor'

El nuevo Gemelo Digital de Turismo del Govern predecirá la ocupación de las playas de Ibiza y Formentera

El nuevo Gemelo Digital de Turismo del Govern predecirá la ocupación de las playas de Ibiza y Formentera

La Policía Local de Sant Antoni forma a sus agentes para justificar ante los tribunales el uso de la fuerza

La Policía Local de Sant Antoni forma a sus agentes para justificar ante los tribunales el uso de la fuerza
Tracking Pixel Contents