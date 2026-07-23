Vuelca un coche de alquiler en la carretera de Santa Eulària a Sant Carles

Un coche de alquiler volcó este jueves por la tarde en la carretera que une Santa Eulària y Sant Carles, en un tramo limitado a 50 kilómetros por hora. El accidente se produjo alrededor de las 17 horas, cuando el turismo, un Renault Symbol, se salió de la calzada por el margen derecho, rozó el guardarraíl y terminó volcado entre varios cipreses.

Hasta el lugar se desplazó Grúas Ibiza con dos equipos y una grúa pluma, que se encargó de recuperar el vehículo y trasladarlo hasta una zona segura. Las labores de retirada provocaron retenciones puntuales de tráfico en la carretera mientras se desarrollaba la maniobra. No constan heridos de gravedad, aunque el vehículo sufrió importantes daños y quedó declarado siniestro total.