La vivienda agrava la exclusión social en Ibiza: siete de cada diez usuarios de Deixalles no disponen de un hogar digno

La falta de acceso a una vivienda se ha convertido en el principal obstáculo para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan rehacer su vida en Ibiza. Ese es el diagnóstico que deja la memoria de actividades de 2025 de la Fundació Deixalles, presentada este jueves en su nave de Ibiza, donde la entidad resumió un año en el que atendió a 312 personas y volvió a constatar que el empleo, por sí solo, ya no garantiza salir de la exclusión social.

Fundació Deixalles, presente en la isla desde 2005, trabaja en la inserción social y laboral de personas vulnerables a través de proyectos sociales y ambientales. En el acto participaron la directora general, Xesca Martí; la coordinadora del área social en Ibiza, Raquel Martínez; y el responsable del área ambiental, Joan Carles Palerm.

"Es casi imposible resumir en una hora todo un año de trabajo porque desarrollamos más de 300 actividades", señaló Martínez, antes de confesar la realidad que observa la entidad con una frase que marcó toda la presentación: "Es difícil salir de una situación de vulnerabilidad porque ahora, con tener trabajo, no basta".

Menos usuarios, pero necesidades más complejas

El área social atendió en 2025 a 312 personas, un 10% menos que el año anterior. Lejos de responder a una menor demanda, la reducción refleja que los procesos de acompañamiento son cada vez más largos. Si antes una persona permanecía unos seis meses en los programas de inserción, ahora muchas necesitan hasta un año para lograr estabilidad.

Raquel Martínez, Xesca Martí y Joan Carles Palerm en la presentación de la memoria de actividades. / Toni Escobar / Toni Escobar

El equipo de Ibiza está formado por 27 profesionales, entre personal fijo y contratos de inserción, que acompañan a personas con dificultades económicas, laborales y sociales. En los programas de itinerarios prelaborales, donde se prepara a los usuarios para obtener los conocimientos suficientes que requiere el mercado laboral, participaron 43 personas y más del 80% mejoró sus competencias personales, sociales y laborales. Sin embargo, el dato que más preocupa a la entidad está relacionado con la vivienda: el 74,4% de los usuarios carece de un hogar digno y uno de cada cinco vive directamente en la calle.

"Se me eriza la piel al decirlo", reconoció Martínez, quien añadió que el problema también afecta a la propia plantilla de la fundación, ya que algunos trabajadores han tenido que abandonar su empleo al no encontrar un alquiler asequible en Ibiza.

Salud mental y procesos de regularización

La situación resulta aún más complicada entre las personas con problemas graves de salud mental. Deixalles gestiona, en colaboración con el Govern balear, un Servicio de Rehabilitación Comunitaria con doce plazas destinado a favorecer la socialización, la autonomía y la recuperación de estas personas.

Solo el 18,7% de los usuarios de este servicio dispone de un hogar, mientras que el resto vive institucionalizado o carece de alojamiento estable. Además, una parte importante de las personas que participan en los itinerarios prelaborales presenta algún problema de salud mental, muchas veces agravado por la propia situación de exclusión.

Otro de los retos que afronta la fundación es el acompañamiento a personas migrantes. Casi la mitad de los usuarios de los itinerarios prelaborales se encontraba en situación administrativa irregular durante 2025. Martínez destacó el impacto positivo que ha supuesto la regularización impulsada a nivel estatal, aunque recordó que Deixalles ya había puesto en marcha previamente el programa 'Horitzó' para facilitar este proceso a través de sus empresas de inserción. Actualmente la entidad trabaja con personas de hasta doce nacionalidades distintas.

La hostelería: una vía de integración laboral

La inserción laboral sigue siendo una de las principales herramientas de la fundación para romper situaciones de exclusión. A través del servicio de orientación e intermediación laboral, concertado con el SOIB, Deixalles acompaña a las personas usuarias desde la formación hasta el acceso a un puesto de trabajo, en colaboración con empresas de distintos sectores.

Durante 2025 la entidad trabajó con 60 empresas colaboradoras, que trasladaron 70 ofertas laborales. De ellas, 51 terminaron cubriéndose con personas derivadas por la fundación. Uno de los ejemplos fue el curso de Personal de Hostelería desarrollado junto al Ayuntamiento de Ibiza y Pacha Group. Doce personas recibieron formación adaptada a las necesidades del sector y dos de cada tres lograron incorporarse posteriormente al mercado laboral.

A ello se suma el programa Deixalles Serveis Ambientals, que ofrece contratos con apoyo social. Los trabajadores cuentan durante todo el proceso con el seguimiento de una trabajadora social y un técnico de producción, favoreciendo su adaptación al puesto.

La parte ambiental: menos toneladas, pero más reutilización

La actividad ambiental continúa siendo el motor económico que hace posible buena parte de la labor social de la fundación. En palabras de Joan Carles Palerm, el objetivo es que "lleguen menos materiales a la basura" y que los recursos obtenidos mediante la reutilización permitan financiar los programas de inserción.

En 2025 Deixalles gestionó en Ibiza más de 181 toneladas de objetos y residuos, de las que cerca del 74% pudieron reutilizarse y otro 9,5% reciclarse. El textil continúa siendo el principal material recuperado gracias a los 37 contenedores repartidos por la isla y a las donaciones directas que recibe la entidad.

Toda esta actividad evitó la emisión de 647 toneladas de CO₂ equivalente, un impacto ambiental que se suma al social y que, según la fundación, solo es posible gracias a la colaboración ciudadana.

Una ayuda que no estaba en los planes

La memoria también recoge una realidad que la entidad no esperaba asumir: el reparto de alimentos a personas vulnerables. "No somos una entidad asistencial, pero hemos tenido que adaptarnos a la realidad que estamos encontrando", explicó Martínez.

Desde la fundación se ha agradecido el trabajo de todas las empresas colaboradoras: "Sin empresas consideradas no hay inserción", resumieron los responsables. Aun así, explicaron que todavía queda mucho camino por recorrer. "Si solo pensamos de forma individual, ¿dónde vamos a acabar?", se preguntó Martínez.