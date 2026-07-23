Santa Eulària licita por casi 129.000 euros el asfaltado integral de la calle ses Begònies

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha sacado a licitación las obras de rehabilitación integral de la calle ses Begònies, situada en la urbanización de Puig d’en Fita, en Siesta, con un presupuesto de 128.791 euros, IVA incluido.

La actuación tendrá un plazo de ejecución previsto de dos meses y permitirá renovar por completo el firme de una de las principales vías de esta zona residencial, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad vial como la comodidad de conductores y peatones, apuntan desde el equipo de gobierno municipal.

El proyecto contempla la demolición y retirada del pavimento existente, la regularización del terreno y la posterior aplicación de una nueva capa de asfalto en toda la calle. Además de la mejora del firme, las obras incluyen la instalación de nueva señalización horizontal y vertical, adaptada a la normativa vigente, así como la colocación de reductores de velocidad.

Estos elementos se incorporarán con el propósito de reforzar la seguridad vial y reducir la velocidad de los vehículos en un entorno de carácter residencial. La intervención permitirá, según el Consistorio, mejorar el estado general de la vía y solucionar el desgaste acumulado por el uso y el paso del tiempo.

Ofertas hasta el 10 de agosto

El contrato se tramita mediante un procedimiento abierto simplificado. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de agosto a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa con las mejoras de pavimentación y seguridad vial en distintas calles del municipio, especialmente en zonas residenciales donde el estado del firme y la velocidad del tráfico afectan directamente a la movilidad cotidiana de los vecinos.