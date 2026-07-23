Santa Eulària aclara que el conductor que atropelló a dos embarazadas no se dio a la fuga

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aclarado este jueves que el conductor implicado en el atropello de dos mujeres embarazadas ocurrido el miércoles en el municipio no se dio a la fuga, a diferencia de lo que indicaban las primeras informaciones facilitadas tras el accidente.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 12.30 horas en la confluencia de las calles Camí de s’Esglèsia y Passeig de la Pau, donde dos hermanas, ambas embarazadas, fueron alcanzadas por un vehículo. Ambas sufrieron lesiones de carácter leve y de escasa consideración, según la valoración realizada por los servicios sanitarios del SAMU 061.

En un primer momento, fuentes municipales señalaron que el conductor había abandonado el lugar y que estaba siendo buscado por la Policía Local. Sin embargo, tras realizar las comprobaciones correspondientes, el Consistorio ha precisado que no se produjo ninguna fuga.

Según la nota aclaratoria remitida por el Ayuntamiento, el conductor detuvo el vehículo tras el atropello y se interesó por el estado de las personas afectadas. Posteriormente, abandonó el lugar de los hechos, aunque esa misma tarde acudió voluntariamente a las dependencias de la Policía Local.

Una vez en comisaría, el hombre facilitó todos sus datos y quedó plenamente identificado para la tramitación de las diligencias correspondientes relacionadas con el accidente.

El Ayuntamiento atribuye las primeras informaciones sobre una posible fuga a "la confusión y la tensión de los momentos inmediatamente posteriores al atropello". Una vez reconstruido lo sucedido, las autoridades municipales descartan que el conductor tratara de ocultarse o de eludir su responsabilidad.

Trasladadas al Hospital Can Misses

Las dos mujeres fueron atendidas inicialmente en el lugar del accidente por el SAMU 061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico.

Después de recibir una primera asistencia sanitaria, las dos gestantes fueron trasladadas al Hospital Can Misses, en Ibiza, para someterse a una valoración médica y descartar lesiones de mayor gravedad.