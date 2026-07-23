Sant Antoni repara la franja antiincendios de Cala Salada dañada por los temporales

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha finalizado los trabajos de reacondicionamiento de la franja de protección contra incendios forestales del acceso a Cala Salada y Cala Saladeta, afectada por la caída de numerosos árboles y ramas durante los temporales registrados entre octubre de 2025 y marzo de este año.

La actuación se ha desarrollado sobre una superficie aproximada de 8.500 metros cuadrados y ha consistido principalmente en la retirada de los pinos derribados por el viento y el triturado sobre el terreno de las ramas de menor tamaño. Los trabajos han tenido un coste de 16.371,30 euros, IVA incluido, mediante un contrato menor de servicios.

Trabajadores reacondicionando la zona en el acceso a Cala Salada / Ayuntamiento de San Antonio

Los episodios de meteorología adversa vinculados a las diferentes danas provocaron importantes desperfectos en una zona que ya había sido acondicionada previamente como franja de seguridad. La acumulación de árboles y ramas caídas hacía necesario intervenir nuevamente para recuperar su función preventiva.

El área está considerada Zona de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZAR) y se encuentra en un espacio de contacto entre el terreno forestal y las zonas habitadas. Además, el acceso a Cala Salada y Saladeta registra una elevada afluencia de personas durante la temporada turística, circunstancia que incrementa la necesidad de mantener despejada y acondicionada la franja.

Las labores se han prolongado durante dos semanas y se han realizado a primera hora de la mañana, con el objetivo de reducir las molestias a las personas usuarias de las playas y trabajar con mayor seguridad ante las altas temperaturas y el riesgo de incendio.

Maquinaria trabajando en las zonas afectadas por el temporal en Cala Salada / Ayuntamiento de San Antonio

Una franja que frenó el incendio de 2024

La actuación forma parte del Plan local de prevención ante incendios forestales de Sant Antoni (PAMIF), aprobado en octubre de 2022 con un presupuesto global de 1.184.981 euros y una vigencia de diez años. En el marco de este programa, en 2024 se acondicionaron diferentes franjas de protección, entre ellas la situada en el entorno de Cala Salada y Saladeta. Las tareas incluyeron la poda de ramas secas, la tala de árboles y la eliminación de buena parte del sotobosque para dificultar el inicio y la propagación de las llamas.

La utilidad de esta infraestructura quedó patente durante el incendio forestal declarado el 19 de agosto de 2024, cuando la franja contribuyó a frenar el avance del fuego y a evitar daños de mayor gravedad. El Ayuntamiento señala que la nueva intervención permite recuperar las condiciones de seguridad de este espacio, reforzar la protección de residentes y visitantes y reducir el riesgo de propagación de incendios en uno de los entornos naturales más frecuentados del municipio.