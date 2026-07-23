El PSOE denuncia la falta de aire acondicionado en el Centro Social de Sant Rafel

El PSOE de Sant Antoni ha denunciado la falta de climatización en el Centro Social de Sant Rafel, un edificio municipal que alberga la unidad básica de salud, las dependencias destinadas a las personas mayores y a la asociación de vecinos, además del bar. Según critica la formación socialista en una nota de prensa, la situación se prolonga desde hace varios días y resulta especialmente perjudicial durante el actual episodio de altas temperaturas.

El PSOE aseguran que la ausencia de aire acondicionado, "dificulta la atención sanitaria y provoca que algunas personas tengan que esperar en el exterior al no poder soportar el calor dentro de la sala de espera". El consultorio no solo presta servicio a los residentes de Sant Rafel, sino que también atiende a pacientes de Santa Agnès de Corona y Sant Mateu durante los días en que los centros sanitarios de estas dos localidades permanecen cerrados.

La avería o deficiencia afecta también, apuntan desde el PSOE, al resto de espacios del inmueble, entre ellos los utilizados habitualmente por las personas mayores y la asociación vecinal, así como el establecimiento de restauración situado en el centro.

Potencia eléctrica insuficiente

Según señala el PSOE, el propio Ayuntamiento ha reconocido que el problema se debe a que el recinto dispone de una potencia eléctrica insuficiente. La agrupación socialista sostiene que se trata de una deficiencia conocida desde hace tiempo que el equipo de gobierno municipal todavía no ha solucionado. El partido atribuye esta situación a la "falta de previsión" y a la "inacción" del ejecutivo presidido por Marcos Serra. También afirma que las reclamaciones planteadas por los vecinos no han servido hasta ahora para que el Consistorio adopte una solución definitiva.

"El Ayuntamiento mantiene sin resolver una incidencia que afecta a un servicio sanitario y a los principales espacios de convivencia de Sant Rafel", critica el PSOE, que alerta de que las personas mayores y los pacientes son especialmente vulnerables ante las temperaturas elevadas.

Por este motivo, la formación exige al equipo de gobierno una intervención inmediata para restablecer la climatización tanto en el consultorio médico como en el resto de dependencias del Centro Social. Asimismo, reclama que se ejecuten las actuaciones necesarias para resolver de manera definitiva la insuficiencia de potencia eléctrica del equipamiento municipal.