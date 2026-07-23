El plan de sábado en Ibiza que querrás probar este verano

Casa Munich incorpora esta temporada Pilates & Brunch, una nueva propuesta para quienes buscan disfrutar de una mañana de bienestar en Ibiza. La experiencia combina una sesión de pilates al aire libre con un desayuno saludable en el entorno del Parque Natural de Ses Salines.

La actividad se celebrará los últimos sábados de cada mes y contará con tres primeras citas confirmadas: 25 de julio, 29 de agosto y 26 de septiembre. Cada sesión comenzará a las 9.30 horas y estará dirigida por Chiara, de Yoga Creativo Ibiza, profesional especializada en movimiento consciente y bienestar.

Pilates al aire libre en ses Salines

La jornada comenzará con una clase de pilates pensada para activar el cuerpo, mejorar la movilidad y empezar el fin de semana desde la calma. El entorno natural de Casa Munich permitirá practicar al aire libre, lejos del ritmo cotidiano y rodeado de uno de los paisajes más reconocibles de Ibiza.

La actividad está dirigida tanto a residentes como a visitantes que quieran descubrir una forma diferente de disfrutar de la isla. Además de fomentar el ejercicio y el cuidado personal, la experiencia busca crear un ambiente relajado en el que conocer a otras personas con intereses similares.

Después de la clase, los participantes disfrutarán de un brunch saludable preparado en Casa Munich con productos frescos y de calidad. También habrá opciones sin gluten para quienes las necesiten.

Una experiencia de bienestar en Ibiza

Pilates & Brunch reúne en una misma mañana actividad física, alimentación saludable y contacto con la naturaleza. La propuesta refleja la apuesta de Casa Munich por un estilo de vida basado en el equilibrio y las experiencias compartidas.

Más allá de la clase, el encuentro está concebido como un punto de reunión para quienes desean empezar el sábado de una manera diferente. La combinación de pilates, desayuno y conversación convierte la actividad en una opción atractiva para disfrutar del lado más tranquilo de Ibiza.

La experiencia tiene un precio de 35 euros por persona e incluye la sesión de pilates y el desayuno. Las plazas son limitadas y es imprescindible reservar con antelación mediante WhatsApp en el número 606 583 751.

Pilates & Brunch se celebrará en Casa Munich Ibiza, en ses Salines, los días 25 de julio, 29 de agosto y 26 de septiembre, siempre a partir de las 9.30 horas.