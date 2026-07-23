Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Las Pitiusas afrontan un intenso fin de semana de celebraciones populares, música en directo y propuestas culturales, con las fiestas de Sant Jaume de Formentera y las del barrio des Clot, en Vila, como principales protagonistas. La agenda comienza este jueves con actividades familiares y el concierto de Lildami en Sant Francesc, y alcanza uno de sus momentos centrales el viernes con el acto institucional del Dia de Formentera y una gran noche musical encabezada por Seguridad Social y General Levy. El sábado, la plaza de la Constitució volverá a concentrar buena parte de la atención con las actuaciones de L’Arannà, The Tyets y Sr. Cardona DJ Set.

Las fiestas se extenderán también por distintos puntos de Ibiza. Es Canar celebrará el sábado su jornada grande con excursiones en barco, actividades infantiles y una fiesta dedicada a la música de los años 80 y 90, mientras que Sant Llorenç propone visitas guiadas y un concurso de bailes de salón. En es Clot habrá espuma, juegos, cenas al aire libre y actuaciones como las de Canallas del Guateke y la orquesta Esta Me La Sé, además del concierto de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa en el Parc de la Pau.

La música vuelve a ocupar un lugar destacado en una programación especialmente variada. Entre las citas más interesantes figuran el concierto de Linaje en el exterior del Auditori Caló de s’Oli, la actuación de Andrés Coll Ibiza Sun Band en Sant Antoni o el homenaje a Frank Sinatra de Jive at Nine y Diego Román en el Baluarte de Sant Pere.

El cine al aire libre completa la oferta con títulos como ‘La vida secreta de Walter Mitty’, ‘Parthenope’, ‘Pulp Fiction’, ‘La reconquista’ o el clásico japonés ‘Higanbana’, además de una selección de cortometrajes de animación en Sant Agustí. Tampoco faltarán el folclore, con varias exhibiciones de ball pagès en Sant Miquel, Santa Gertrudis, Santa Eulària y Formentera; el humor, con una nueva sesión abierta de comedia en JazzTaBé; y actividades relacionadas con el patrimonio, el medio ambiente y el ocio infantil.

La Colla de Balansat sigue con sus 'ballades d'estiu' en Sant Miquel / M.P.

JUEVES 23 DE JULIO

Fiestas de Sant Jaume. Formentera

19 horas: Els Jocs de la Dona del Sac. Plaça de la Constitució.

Els Jocs de la Dona del Sac. Plaça de la Constitució. A continuación: Concierto familiar a cargo de Lildami. Plaça de la Constitució.

Música

Banda Juvenil de l’Escola Municipal de Música de Santa Eulària. ‘Concert de cloenda del Taller d’Estiu 2026’. Bajo la dirección de Bartomeu Tur. 20 horas. Ca n’Andreu des Trull, Sant Carles. Entrada gratuita.

Los O’Brien: Dúo formado por Bill y Alex con versiones de blues, folk y rock. De 19 a 21 horas. Can Jordi.

Iker Peñafiel, Álex Karlem y Marc Ribas: Trío de piano, batería y clarinete con un repertorio de jazz tradicional de las décadas de 1920 y 1930, swing primitivo, dixieland, estándares y boleros clásicos. 20 horas. Ebusus Sociedad Cultural, Eivissa.

Los del Varadero: Rumba y pop. De 20 a 22 horas. Bar Tribu.

Mano a mano: Dúo de tango formado por Elio Crispo y Claudio César. De 20 a 22 horas. Cas Costas.

Querencia: Noche de flamenco. De 20.30 a 22.30 horas. Vista al Puerto.

The Rosemary Family: Dúo de rumba y rock. De 21 a 23 horas. Terraza de Can Riku.

Mbolo Mooye Doole: Espectáculo de música africana. De 21 a 23 horas. Racó Verd.

‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.

Cine

‘La vida secreta de Walter Mitty’. Proyección en el ciclo de cine de verano de Atzaró Agroturismo Hotel. Película en inglés con subtítulos en castellano. Huerto de Atzaró Agroturismo Hotel. Entrada 32 euros por persona. 22 horas.

‘Parthenope’: De Paolo Sorrentino, 2024 VOSE Proyección al aire libre. Ciclo Movieland. 21.30 horas. Hotel Mongibello, Santa Eulalia. Gratuita para los clientes alojados; 25 euros para el público general, con hamaca, pizza y una bebida.

‘Higanbana’: Película de Yasujirō Ozu. Japón, 1958. Para todos los públicos. VOSE. Ciclo ‘Cinema a la Fresca’ de Formentera. 22 horas. Plaza de la Iglesia, Sant Ferran.

Conferencia

‘La danza de Bes’: Encuentro con el escritor y periodista Jorge Montojo sobre la figura del dios Bes, su vínculo con Ibiza y la identidad cultural de la isla. Diálogo abierto con los asistentes. 21 horas. Casino des Moll, calle Barcelona, 1, 1º, Eivissa. Entrada libre hasta completar aforo.

Folclore

‘Ses Ballades des Dijous’. Exhibiciones de ball pagès a cargo de la Colla de Balansat, con música tradicional y trajes típicos. 19.15 horas. Patio de la iglesia de Sant Miquel de Balansat.

Infantil

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça d’Europa, Es Pujols.

La Banda Ciutat d'Eivissa toca en las fiestas des Clot / AE

VIERNES 24 DE JULIO

Fiestas des Clot. Eivissa

18.30 horas: Fiesta de la espuma.

Fiesta de la espuma. 20 horas: Actuación del grupo de capoeira Banza de Senzala Ibiza.

Actuación del grupo de capoeira Banza de Senzala Ibiza. 21 horas: Concierto de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa.

Concierto de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa. 22.30 horas: Espectáculo Ape Dreams Dance.

Fiestas de Sant Joan

20 horas: Presentación del libro infantil ‘Les emocions que ens envolten’, de Verónica Pérez. Después, merienda y juegos en la plaza. Porches de la Iglesia.

Fiestas de Sant Jaume. Formentera

19.30 horas: Acto institucional del Dia de Formentera. Jardí de ses Eres.

Acto institucional del Dia de Formentera. Jardí de ses Eres. 22.30 horas: Nit de Concerts con Seguridad Social y General Levy. Plaça de la Constitució.

Música

Banda Simfónica Ciutat d’Eivissa: ‘Concert Música als barris - Es Clot’. Bajo la dirección de Damián Boluda Íñiguez. Programa: ‘Viva Ibiza’, ‘Ensueño’, ‘Manuel Verdera’, ‘Don Pedro’, ‘Bellas artes’, ‘Suspiros de España’, ‘Granada’, ‘Cádiz’, ‘Epifanía’ y ‘La Ibicenca’. 21 horas. Parc de la Pau.

Alber Solo: Concierto de blues. De 20 a 22 horas. Coral Star.

Chakary: Sesión de música electrónica y étnica con saxo al atardecer. De 20.30 a 22.30 horas. Restaurante Salt & Pepper.

The Moonshine Band: Folk irlandés y rock. De 21 a 23 horas. Jardín de Can Bernat Vinya.

Bohemios Autorizaos: Grupo familiar de flamenco, música latina y rumba. De 21 a 23 horas. La Spritzeria.

‘Música en viu’. Conciertos los viernes en Sant Ferran, Formentera. 22 horas.

Cine

‘Tipos malos’: Proyección del ciclo Cinema Jove a la Fresca. 21.30 horas. Frente al Ayuntamiento de Sant Josep. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

‘La reconquista’: Película de Jonás Trueba. España, 2016. Para todos los públicos. VOSE. Ciclo ‘Cinema a la Fresca’ de Formentera. 22 horas. Casa del Poble, la Mola.

‘Pulp Fiction’: Proyección al aire libre dentro del ciclo ‘Cinema Paradiso’, con cena bajo las estrellas en Mimo’s Restaurant. 21.30 horas. Las Mimosas, Sant Josep. Reserva previa y plazas limitadas.

Folclore

‘Ballades d’estiu’: Ball pagès con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 21 horas. Plaza de Santa Gertrudis.

Infantil

Centre d’Interpretació de Sa Capelleta. De 18 a 20 horas: Taller de sargantanes, gres y fenicios; escritura púnica y salvemos la posidonia. A cargo de Sueños de Ibiza. A partir de 3 años.

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça Major, Sant Ferran.

Libros

‘Les emocions que ens envolten’: Presentación del libro con la autora Verónica Pérez y el ilustrador Javier Mendoza. 20 horas. Es Porxos de l’Església.

La banda navarra Linaje toca en el Auditori Caló de s'Oli / DI

SÁBADO 25 DE JULIO

Fiestas de es Canar

10, 11, 12 y 15 horas: Excursiones gratuitas en glass bottom boat, salidas desde el puerto de es Canar.

Excursiones gratuitas en glass bottom boat, salidas desde el puerto de es Canar. 18 horas: Fiesta infantil con castillos hinchables, pintacaras, zonas infantiles y juegos, puerto de es Canar.

Fiesta infantil con castillos hinchables, pintacaras, zonas infantiles y juegos, puerto de es Canar. 21 a 24 horas: Remember party con música de los años 80 y 90 con DJ Vázquez, puerto de es Canar.

Remember party con música de los años 80 y 90 con DJ Vázquez, puerto de es Canar. 19 a 23 horas: Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera. Precio popular: 2 €, excepto jumping.

Fiestas de Sant Llorenç

18.30 horas: ‘Descobreix Juntos Farm’, visita guiada gratuita a Juntos Farm.

‘Descobreix Juntos Farm’, visita guiada gratuita a Juntos Farm. 21 horas: Concurso de baile de pasodoble, tango y vals, Club Social de Sant Llorenç.

Fiestas des Clot. Eivissa

12 horas: Fiesta de la espuma.

Fiesta de la espuma. 19 horas: Fiesta infantil con pintacaras.

Fiesta infantil con pintacaras. 19 horas: Belma, con música para bailar con los mayores.

Belma, con música para bailar con los mayores. 21 horas: Cena a la fresca Flower Power.

Cena a la fresca Flower Power. 21 horas: Sesión de DJ Tolo Colom.

Sesión de DJ Tolo Colom. 22.30 horas: Actuación de Canallas del Guateke.

Fiestas de Sant Jaume. Formentera

20 horas: Misa de Sant Jaume. Església de Sant Francesc.

Misa de Sant Jaume. Església de Sant Francesc. 21 horas: Ballada popular a cargo de las colles Es Pastorells y Es Xacoters. Plaça de la Constitució.

Ballada popular a cargo de las colles Es Pastorells y Es Xacoters. Plaça de la Constitució. 22.30 horas: Nit de Concerts con L’Arannà, The Tyets y Sr. Cardona DJ Set. Plaça de la Constitució, Sant Francesc.

Música

Orquesta de la XII Trobada Orquestral d’Eivissa: ‘Concierto de clausura’. Bajo la dirección de Miquel Àngel Aguiló, 38 jóvenes músicos interpretarán obras de Bizet, Chaikovski, Mario González, John Williams, Miquel Àngel Aguiló y ABBA. 19 horas. Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres. Entrada gratuita mediante invitación hasta completar el aforo. Reservas en eivissatrobadaorquestral@gmail.com.

Linaje: ‘Desataron a los perros’. La formación navarra liderada por Aarón Romero presenta su primer trabajo. Ciclo ‘Sol post a s’Oli Fest’. Escenario exterior del Auditori Caló de s’Oli. Gratuito.

‘La Cucaracha’. Fiesta latina con Orquesta Zambura Salsa, Sol Angel y DJ Antony Exclusivo, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa.

Flamenco Nights. Actuación de flamenco en vivo con el grupo Flamenco Puro, con cena en el Summer Garden Restaurant. Atzaró Agroturismo Hotel. Recomendable reserva. 20 horas.

Alber Solo: Blues-rock y soul vintage. Guitarrista y cantante. Ciclo ‘Rock and Ryans’. 21 horas. Ryans Lola’s, Cala de Bou. Entrada gratuita.

Mano a mano: Dúo de tango. De 11.30 a 13 horas. Mercat de Sant Josep.

The Black Pepper Organ Trio: Formación integrada por José Rulo, Alex Delange y David Barona, con funky y rock. De 13 a 15 horas. Can Jordi Blues Station.

Roxela, Omar & Eugenio: Swing y música latina. De 20 a 22 horas. Terraza de Cas Mestre.

Antonio Muñoz: Trío flamenco de mujeres. De 21 a 23 horas. Racó Verd.

Reya Thomas & The Groove Machine: Funky, rock y soul al atardecer. De 21 a 23 horas. Sunset Cala Conta.

Paco Fernández Band. Flamenco chill. Desde las 21 horas en Restaurante Villa Mercedes de Sant Antoni.

Cine

‘Mecal Air Ibiza’: Cortos animados. Selección de cortos de animación. 22 horas. Acceso gratuito. Parque de Sant Agustí.

Ocio

Mercat Artístic de Sant Ferran

20 a 21 horas: Taller creativo para niños a cargo de los artistas del mercado.

Taller creativo para niños a cargo de los artistas del mercado. 22 horas: Concierto de PerSona & PerSones.

Humor

JajásTa Bé. Open mic de comedia. Desde las 20 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Folclore

‘Ballades d’Estiu’: Baile tradicional de la Colla de Sant Miquel de Balansat. 19.30 horas. Font d’en Carreró.

‘Ball Pagès Es Broll’: Demostración gratuita de baile payés. 21.30 horas. Plaza de España, Santa Eulalia.

Patrimonio

‘Quan les parets ens parlen’: Visita sobre la historia y los trabajos de restauración de la capilla de Sant Salvador y la Sala de la Universitat d’Eivissa, sede del MAEF. 19 horas. Museo Arqueológico de Dalt Vila, plaza de la Catedral, 3, Eivissa. Actividad gratuita, con reserva previa obligatoria en comunicacio.maef@gmail.com. Aforo limitado a 20 personas.

Medio ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’: Desayunos y almuerzos, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas y mercado agrícola con productos locales. Juntos Farm, Santa Gertrudis. De 9 a 16 horas.

‘Beach Clean’: Jornada de limpieza de playa. 9.30 horas. Punto de encuentro en la entrada principal de O Beach Ibiza. A continuación, desayuno en Bam-Bu-Ku. Incluye entrada gratuita a O Beach Music el jueves 30 de julio.

Andrés Coll actúa con su banda en Sant Antoni / ANSGAR BOLLE

DOMINGO 26 DE JULIO

Fiestas des Clot. Eivissa

11 horas: Fiesta de la espuma.

Fiesta de la espuma. 14 horas: Gran paella popular.

Gran paella popular. 20 horas: Belma, con música para bailar con los mayores.

Belma, con música para bailar con los mayores. 21.30 horas: Verbena con Esta Me La Sé.

Fiestas de Sant Jaume. Formentera

18 horas: Cantada a cargo de cantadors de la isla. Centre de Dia.

Cantada a cargo de cantadors de la isla. Centre de Dia. A continuación: Bailes de salón con DJ Karlos. Centre de Dia.

Música

Andrés Coll Ibiza Sun Band. Concierto con composiciones originales inspiradas en Ibiza, el verano y las vivencias humanas. Andrés Coll estará acompañado por Alodio Ndiaye, Joan Carles Marí, Mar Sánchez y Aarón Puente. 21.30 horas. Plaza situada detrás de la iglesia de Sant Antoni. Entrada gratuita.

Agrupación Jive at Nine y Diego Román: ‘Homenaje a Frank Sinatra’. Concierto del ciclo ‘Nits al Baluard’. Entrada gratuita. 21 horas. Baluarte de Sant Pere, Dalt Vila.

Querencia: Espectáculo de flamenco. De 20 a 22 horas. Terraza de Tribu, Cala de Bou.

Alba Molina y Juan Medina: Concierto de flamenco contemporáneo dentro del ciclo ‘Lunas de Lunares’, acompañado de un menú exclusivo. De 20 a 23 horas. NIKO Al Fresco, Mondrian Ibiza, Cala Llonga. 55 euros por persona, bebidas no incluidas. Reserva previa con un depósito de 25 euros.

Catalina Marí Tur expone en Can Jordi / Can Jordi Blues Station

EXPOSICIONES

‘Rojo’. Exposición colectiva de pintura, fotografía y escultura de los artistas de AMAE. Inauguración el 24 de julio, a las 19 horas. Auditori Caló de s’Oli. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 9 de agosto.

Catalina Marí Tur. ‘Coses de fang’. Cerámica de reciente creación. Inauguración el viernes 24 de julio a las 19 horas. Sala de Can Jordi Blues Station. Hasta el 21 de septiembre.

Raul Eiriz. ‘Acuarelas paisajistas’. Acuarela. Centro Cultural de Sant Joan de Labritja, en la iglesia. De lunes a sábado, de 10 a 13 horas; domingos, de 10 a 14 horas. Hasta el 2 de septiembre.

Andrés Orzaez. ‘Estratos del alma’. Pintura contemporánea centrada en retratos y figuras. Ocean Drive Talamanca. Entrada gratuita. Hasta el 4 de agosto.

Paul Fuentes. ‘24h Arty People’. Fotografía surrealista. Paradiso Ibiza Art Hotel, Cala de Bou. Hasta el 26 de agosto.

Kevin Sharkey. ‘Follow your soul, it knows the way’. Pinturas. Pure Inmobiliaria, Jesús. Hasta final de temporada.

Dominique Sanson. ‘Ibiza, historia fantástica’. Pinturas. Club Diario de Ibiza. Abierta de lunes a viernes de 19 a 21.30 horas. Entrada gratuita. Hasta el 31 de julio.

Carlos Jacanamijoy. ‘Naturaleza interior’. Pintura. Fundación La Nave Salinas, de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada gratuita. Hasta el 30 de octubre.

Pere Emili Martínez. ‘Empremtes’. Dibujos y pinturas. Centro Cultural de Jesús, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Entrada libre. Hasta el 5 de agosto.

Tirurit. ‘L’aventura d’il·lustrar la tradició’. Ilustración. Hotel Ánfora, Es Canar, Eivissa. Abierta a todos los públicos. Hasta el 31 de agosto.

Elena Montesinos. ‘Todo incluido’. Sala d’Exposicions Ajuntament Vell, Formentera. Horario: de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Cerrado domingos y festivos por la mañana. Hasta el 25 de julio.

Chico Bialas. Fotografías de moda de los años 80/90. Abierto domingos de 11 a 14 horas o cita previa en el 971191923. Espacio Micus, Jesús. Hasta el mes de octubre.

Julio Bauzá y Julián Molina. ‘Pedra, paper o... fusta’. Pintura y escultura. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes, de 18 a 21 y sábados, de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Domingos, lunes y festivos cerrada. Hasta el 31 de julio.

‘Gran exposició de fotografies’. Exposición del alumnado de los cursos de fotografía para mayores 2024-2026, con 22 obras de 17 alumnos. Cursos impartidos por Alejandro de Hoyo y Andrea Rivi. Inauguración: 15 de julio, 18 horas. Sala polivalente de l’Esplai de Can Ventosa. Entrada gratuita. Hasta el 31 de agosto.

‘Olas de Verano’. Exposición colectiva con obras de Beatrice Poggio, Chloe Natalia, Elizabeth Rose Langford, Eliana Perinat, Fell in love with the sky, Francesca Roxanne McHugh, Kevin Allison, Lee Needham, Liz Kueneke, Lulu Fabianne, Phrank, Picky Paino, Raul Hood, Roseline de Thélin, Sarah G Tur, Simona Marziani, Sofia Gomez Fonzo, Valentina Bouza y Virgi222. Pintura, fotografía, ilustración y otros lenguajes contemporáneos realizados en Ibiza. Inauguración: 11 de julio, de 19 a 22 horas. Olas Gallery, Santa Eulalia. De martes a sábado, de 12 a 19 horas. Hasta el 13 de septiembre.

Carolina de Ibiza. ‘Abster’. Collage, técnica mixta, dibujo, pintura, fotografía, macramé y objetos cargados de memoria. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 30 de julio.

Mia Wilkinson. ‘Housekeeping’. Pinturas, dibujos y esculturas. Galería In-Between Ibiza, Plaça de Vila, 23, Dalt Vila, Ibiza. Hasta final de mes.

José Manuel Chico Prats. ‘Chico Prats: Art i Fotografia (1916–2006)’. Exposición de arte y fotografía en homenaje al artista con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento y del 110 aniversario de su nacimiento. Sala es Polvorí. Hasta el 29 de agosto.

‘La mirada fotogràfica de Chico Prats’. Exposición de fotografías antiguas del pintor José Manuel Chico Prats, con fondos del Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. Sa Nostra Sala, carrer d’Aragó, 17, Eivissa. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 25 de julio de 2026.

Hans Grass. ‘I en la mar, els somnis’. Pintura. Museu Puget. Del 3 de julio al 31 de diciembre.

Jean Willi. Exposición de pinturas. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Inauguración el sábado 4 de julio a las 20.20 horas. Hasta final de mes.

Josep Costa Ferrer, Picarol. Exposición dedicada a su obra con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Dibujo, ilustración y caricatura. Sala Capitular, Dalt Vila. Hasta el 28 de agosto.

Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.

‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.

'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘El Aroma de la Materia’. Exposición colectiva con obras de Almudena Lobera, Callum Innes, Claudio Parmiggiani, Florian Pumhösl, Heinz Mack, Ian Wallace, Jean-Marc Bustamante, Laura de Grinyo, Luísa Jacinto, Ornaghi & Prestinari, Robert Barry y Wolfram Ullrich. Galería Parra & Romero, Santa Gertrudis, de lunes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el 4 de agosto.

‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.

Formentera: