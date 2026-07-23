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Marcos Llorente y Ferran Torres presumen de sus vacaciones juntos en Ibiza a bordo de un yate

Los futbolistas han compartido una fotografía bajo el mensaje «Campeones de la vida» después de ser recibidos entre aplausos en Casa Jondal

Foto publicada en el Instagram de los jugadores donde se los ve disfrutando en un yate

Foto publicada en el Instagram de los jugadores donde se los ve disfrutando en un yate / @ferrantorres

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Redacción Ibiza

Marcos Llorente y Ferran Torres continúan disfrutando juntos de sus vacaciones en Ibiza. Los dos futbolistas han revolucionado este jueves las redes sociales al compartir una fotografía a bordo de un yate con el mensaje "Campeones de la vida".

En la publicación, difundida simultáneamente en los perfiles de Instagram de ambos jugadores, aparecen sentados en la plataforma de popa de la embarcación, en bañador y con sendas copas en la mano, mientras posan sonrientes ante la cámara. El texto está acompañado de un corazón rojo.

Una publicación con cerca de medio millón de 'me gusta'

La imagen ha tenido una repercusión inmediata. En apenas una hora acumulaba cerca de 477.000 ‘me gusta’, más de 3.700 comentarios y casi 6.000 compartidos.

La fotografía también ha provocado las reacciones de varios compañeros de profesión. Alejandro Grimaldo ha comentado «Otro nivel, chavales», acompañado de varios emoticonos, mientras que Álex Baena ha bromeado: «Dejarme una botella para la semana que viene».

Ovacionados durante su visita a Casa Jondal

La publicación llega después de que Llorente y Torres fueran recibidos con una sonora ovación en Casa Jondal. Un vídeo difundido en Instagram mostraba a los dos internacionales entrando en el establecimiento sin camiseta, entre aplausos, vítores y gritos de ánimo de los clientes y trabajadores.

Ambos futbolistas disfrutaron allí de una comida frente al mar y el jugador del Atlético de Madrid compartió posteriormente una imagen desde el establecimiento en la que etiquetó al delantero del FC Barcelona.

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Los dos coinciden estos días en Ibiza con otros internacionales españoles. Lamine Yamal también se encuentra en la isla para desconectar antes de incorporarse a la pretemporada de su club. Mikel Oyarzabal, por su parte, ha sido visto en uno de los puertos deportivos ibicencos, donde accedió a fotografiarse con varios aficionados.

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