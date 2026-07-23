Llama la atención
El descubrimiento de cámaras en los baños de las profesoras del colegio Sant Rafel. Un juzgado de Ibiza ha abierto ya diligencias contra uno de los trabajadores de mantenimiento del centro y el Ayuntamiento de Sant Antoni ha decidido personarse en el procedimiento. Se investiga si llegó a grabar imágenes y si el objetivo era distribuirlas.
La denuncia de la plataforma Salvem sa Badia de que la playa des Pinet de Cala de Bou sigue abierta a pesar de que sus análisis demuestran que sigue contaminada por el vertido fecal. El Ayuntamiento de Sant Josep ha mantenido cerrada la vecina playa d’en Xinxó tras el vertido del 14 de julio, pero tiene abierta la des Pinet. Además, en la cerrada, solo un cartel informa del cierre, pero la playa no está perimetrada.
El descontento de los restauradores con la nueva ley antitabaco ya aprobada por el Consejo de Ministros y que inicia su tramitación parlamentaria. La norma prohibirá fumar y vapear en espacios como las terrazas de bares y restaurantes, playas y todo tipo de instalaciones deportivas. Las patronales de hostelería la consideran desproporcionada y aseguran que supone un «duro golpe» para sus negocios.
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