El joven italiano se ahogó en el puerto de Ibiza el día de su cumpleaños: la autopsia descarta una muerte violenta

Francesco Forzieri, el joven italiano de 33 años de edad cuyo cuerpo apareció flotando la madrugada del pasado lunes 20 de julio, falleció el día antes, durante su cumpleaños, coincidiendo además con la final del Mundial de fútbol que enfrentó a España contra Argentina.

La aparición del cadáver en la zona de los muelles de es Botafoc, donde amarran los barcos de línea regular para el transporte de pasajeros y vehículos, así como los cruceros, desconcertó a los investigadores; desde un primer momento cobró fuerza la hipótesis de un ahogamiento accidental, pero todo quedaba pendiente del resultado del informe forense.

La prensa italiana ha recogido la noticia, y por ejemplo La Repubblica informa de que Forzieri era natural de Lucera (Foggia) pero residía en la localidad costera de San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), un importante enclave turístico en el Mar Adriático.

El resultado del informe de los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ibiza concluye que el cuerpo no presenta signos de violencia, como tampoco de la ingesta de algún tipo de sustancia estupefaciente. Sí ha detectado el consumo de alcohol, la posible causa de su caída al mar y posterior ahogamiento.

En cualquier caso, la investigación corre a cargo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en la comisaría de Ibiza. El cuerpo apareció a las 4.30 horas del lunes, poco después de que cayera al mar.