Inaugurada, con polémica y un calor infernal, una capilla en memoria de las víctimas de la Guerra Civil en Ibiza

Alerta amarilla por altas temperaturas, 33 grados, 75% de humedad. No se podía escoger mejor día que este para inaugurar en el Cementeri Vell, a pleno sol y a las 10 de la mañana, la capilla en memoria de las víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura. Bajo un calor sofocante, infernal, los familiares de los asesinados durante los primeros compases de la contienda -la mayoría ejecutados pos pistoleros fascistas entre septiembre de 1936 y marzo de 1937- y las represalias posteriores, aguantaron con entereza la elección de esta jornada y la hora elegida para asistir a la apertura de un columbario en el que, desde ahora, se acogerán los restos identificados (o no) de las víctimas halladas en las excavaciones que anualmente se realizan en este camposanto.

Se trata de la capilla número 29, situada en el primer patio del Cementeri Vell, que hasta hace poco se encontraba en “estado ruinoso” y que ha sido restaurada por el Ayuntamiento tras ser cedida por su propietaria, según ha explicado el edil de Cementerios y Memoria Histórica de Vila, Manuel Jiménez, que lucía en su muñeca derecha una ancha pulsera con los colores de la bandera de España y el lema ‘Volver a crecer’. El Consistorio ha otorgado al Govern la concesión administrativa gratuita de la capilla por un periodo inicial de 25 años, prorrogable durante otros 25 años, con el destino exclusivo de acoger restos procedentes de las actuaciones realizadas en el marco de los Planes de Fosas.

Asesinado a los 63 años de edad

Dentro del columbario ya habían sido depositadas seis cajas sin nombre con los restos de víctimas hallados en el cementerio, a las que este jueves se ha añadido la de Bartolomé Costa Serra, este sí identificado gracias a las pruebas de ADN realizadas a sus descendientes. Costa, de malnom Bartomeu Miquel, había nacido en Sant Rafel, era albañil y fue asesinado el 18 de noviembre de 1936 en Vila, donde fue enterrado, cuando tenía 63 años de edad. Tenía nueve hijos. Sus restos fueron hallados en 2022 durante la tercera campaña de excavaciones realizada en el Cementeri Vell.

Asistentes a la inauguración del columbario en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil. / Vicent Marí

Rafael Serra, descendiente directo que se encargó de leer esta breve biografía, recordó poco después que hasta que no se publicó en 2006, hace 20 años, el libro ‘Els Morts’ (Editorial Mediterrània), poca cosa sabía de su antepasado porque todo el mundo, todos los que sabían algo, callaban. El silencio sobre su muerte, como en otros casos similares, se mantuvo durante siete décadas, hasta que la familia, gracias a los breves datos publicados en esa obra, pudieron “empezar a tirar del hilo”, por ejemplo hablando con el rector de Sant Rafel Josep Planells Bonet, ya fallecido, que lo conocía incluso por su apodo.

De poco sirvieron los toldos instalados en el pasillo donde se encuentra la capilla, pues no pudieron resguardar siquiera del sol a quienes se sentaron en las 28 sillas colocadas allí, que además eran escasas para los numerosos asistentes. Tras la breve lectura de Serra, se procedió a instalar la urna de madera y a que, quien quisiera, depositara allí claveles blancos o ramos de flores, uno de ellos con los colores de la bandera republicana y mientras la violinista Laura Bonet interpretaba, acalorada, ‘Traümeri’, de Schumann. Rindieron homenaje la diputada balear Pilar Costa; el exalcalde de Sant Josep Josep Marí Ribas; el exdirector general de la Administración del Estado en las Pitiüses José Manuel Bar, y muchos descendientes de represaliados, como los de Antonio Ramon Prats, asesinado el 21 de enero de 1937 y “al que enterraron como a un perro en una fosa común del Cementeri Vell”, como explicó en ‘Els Morts’ su hijo, Antonio Ramon: “No nos devolvieron su cuerpo”.

Faltan nombres, según el Foro por la Memoria

Mientras se procedía al homenaje, Bartolomé Costa, biznieto de Bartolomé Costa Serra, procedió a leer un listado con 65 nombres de víctimas de la guerra y la dictadura. Ese inventario fue el motivo por el que el acto se retrasara 30 minutos y no comenzara hasta las 10.30 horas, mientras personas de avanzada edad soportaban las tórridas temperaturas. A la entrada del camposanto, Manuel Jiménez y Xesca Ramis Pons, directora general de Relaciones Institucionales y Relaciones con el Parlament del Govern, discutieron durante media hora con Luis Ruiz, del Foro por la Memoria, sobre el número de personas que aparecían en esa lista: frente a las 65 que proponía el Govern balear, Ruiz insistía en que faltaban 33, es decir, debían ser 98 en total. “En ese listado están todas las víctimas de la Guerra Civil en Ibiza. He hablado con Luis Ruiz y le he recordado que fueron ellos [los del Forum por la Memoria] quienes nos dieron estos nombres. En una comisión se aprobó este censo [el listado] de víctimas, que fue revisado por ellos. No nos dijeron que había tantas personas [las 98]. Y se publicó acorde a lo que ellos nos dijeron. Nosotros no sabemos su número, son ellos los que lo saben porque son quienes lo han elaborado”, ha indicado al respecto a este diario Xesca Ramis.

“Hubo una criba previa de nombres, los de quienes no tenían una mínima reseña o ficha biográfica”

Ruiz, por su parte, explica que Almudena García Rubio, antropóloga responsable de las excavaciones del plan de fosas del Govern, le había advertido de que “hubo una criba previa de nombres, los de quienes no tenían una mínima reseña o ficha biográfica”. A Ruiz le preocupaba que este jueves “se diera el caso de que algún descendiente presente en el acto no escuchara el nombre de su abuelo por ser parte de los que el Govern ha retirado. Es ridículo que hagan eso”.

Lugar de paz

Xesca Ramis califica este columbario de “lugar de paz, de reconocimiento y de reparación para las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo”, especialmente para las familias que durante tantos años soportaron “el dolor de la incertidumbre”, de no saber dónde reposaban los restos de sus padres o abuelos: “Ya tienen un lugar donde llevarles una flor”, ha dicho durante su discurso. El caso de Bartolomé Costa es, señala Ramis, “una luz de esperanza para los descendientes que esperan aún una respuesta”. Son pocos los casos en que se ha logrado identificar los restos: “Pero el trabajo continúa”, ha añadido, a la vez que ha recordado que “la democracia se construye reconociendo el pasado y honrando a las víctimas”.

Interior de la capilla, ocupada de momento por siete cajas de madera con restos de víctimas de la represeión. / Vicent Marí

Se ha descubierto, además, una placa conmemorativa en la que se lee ‘Aquí reposan las víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil y la dictadura’. Después, el edil de Cementerios ha recordado “el silencio” que durante mucho tiempo acompañó “a muchos familiares”, pues era un tema tabú. Muchos callaban por miedo, otros por vergüenza: “Ahora hay un espacio digno y definitivo para la memoria, el duelo y la reparación”. Se trata de «un paso imprescindible para reparar una deuda que nuestra sociedad mantiene con las víctimas y con sus familias». «No podemos cambiar -ha añadido- lo que ocurrió, pero sí podemos decidir cómo recordamos a quienes sufrieron y cómo acompañamos a sus familias. Esta capilla es un lugar de dignidad, de respeto y de memoria. Un espacio para que ninguna víctima quede olvidada y para que sus familiares sepan que la ciudad de Ibiza reconoce su dolor y mantiene vivo su recuerdo».

“Ahora hay un espacio digno y definitivo para la memoria, el duelo y la reparación”

«La memoria no busca abrir heridas, sino reconocerlas para poder avanzar como una sociedad más justa. Ibiza cuenta desde hoy con un lugar que recuerda a las víctimas, acompaña a sus familias y transmite a las próximas generaciones el compromiso de nuestra ciudad con la dignidad humana, la convivencia y la democracia», según Jiménez.

El nuevo espacio permitirá conservar los restos “de manera separada e individualizada y ofrecerá a las familias un lugar en el que recordar y homenajear a sus seres queridos”, indica el Consistorio en una nota de prensa, en la que se añade que esta actuación pretende “garantizar que todas las personas recuperadas en las excavaciones reciban una sepultura digna, con independencia de que los trabajos científicos y genéticos hayan permitido o no conocer su identidad”.