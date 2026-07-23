El mapa definitivo para ver el eclipse total en Ibiza

Ibiza ya tiene definidos los seis espacios oficiales desde los que se podrá contemplar el eclipse total de Sol del próximo miércoles 12 de agosto. Hay familias que preparan la jornada como una excursión, aficionados a la astronomía que revisan mapas y horarios, y residentes que miran con una mezcla de emoción y preocupación la llegada de miles de personas a la costa oeste de la isla.

La expectación se concentra especialmente en Sant Antoni y Sant Josep, donde se encuentran los seis puntos oficiales de observación establecidos por el Govern balear. Muchos imaginan una tarde distinta a cualquier otra: carreteras llenas, miradores ocupados desde horas antes, gafas especiales pasando de mano en mano y cientos de rostros levantados hacia el mismo lugar del horizonte.

Lo que todos esperan dura apenas unos minutos, pero promete quedar en la memoria durante años. A medida que la Luna cubra el Sol, la luz irá perdiendo intensidad, el paisaje adoptará un tono extraño y la temperatura podría descender ligeramente. Después llegará el instante más esperado: la oscuridad en plena tarde.

El fenómeno alcanzará su momento central alrededor de las 20.32 horas, cuando el Sol se encontrará muy próximo al horizonte. Los cálculos utilizados por el Govern sitúan el final de la totalidad en un punto representativo de Sant Antoni sobre las 20.33. La escasa altura del Sol, de alrededor de dos grados y medio, obligará a buscar una panorámica completamente despejada hacia poniente.

El 11 de agosto de 1999 tuvo lugar un eclipse, el Gover advierte que solo se puede observar con gafas homologadas. / DM

El Govern recuerda que ha elegido estas zonas después de analizar muchas porque son donde las administraciones pueden garantizar mejor la seguridad de los asistentes. También se reforzarán los servicios sanitarios.

Estos son los seis lugares oficiales de observación seleccionados por el Govern por criterios de seguridad, donde habrá un dispositivo especial, y las referencias concretas para localizarlos:

-Costa de Sant Antoni de Portmany

La primera zona aparece recogida oficialmente con la denominación genérica de «Costa de Sant Antoni de Portmany». No corresponde, por ahora, a una única playa o mirador, sino al frente costero del municipio orientado hacia poniente.

La ficha publicada por el Govern no delimita todavía un tramo concreto, unas coordenadas o un perímetro determinado dentro de esta zona. Por ello, los puntos concretos que formen parte del dispositivo deberán quedar definidos mediante la señalización, los controles de aforo y las indicaciones que establezcan el Ayuntamiento y los servicios de emergencia durante la jornada.

Referencia para ubicarla: litoral y frente marítimo de Sant Antoni con visión abierta sobre la bahía y el horizonte oeste.

-Cala Gració

La playa de Cala Gració, situada al norte del núcleo urbano de Sant Antoni, es la segunda zona oficial del municipio. Se trata de la playa principal de Cala Gració, no de la vecina Cala Gracioneta.

El acceso habitual se realiza desde la carretera que sale de Sant Antoni en dirección a Cala Salada y Santa Agnès, tomando posteriormente el desvío señalizado hacia Cala Gració. La cala se encuentra aproximadamente a un kilómetro del centro urbano y también se puede llegar a pie.

Referencia exacta: playa de Cala Gració, municipio de Sant Antoni.

-Sa Pedrera de Port des Torrent

El tercer punto se encuentra en sa Pedrera de Port des Torrent, ya dentro del municipio de Sant Josep. La referencia corresponde al tramo rocoso y a la antigua cantera situada junto a Port des Torrent, también conocida como sa Punta de sa Pedrera.

No debe confundirse con la conocida zona de sa Pedrera o Atlantis situada junto a Cala d’Hort y frente a es Vedrà. La ZOO señalada por el Govern es la de Port des Torrent, en el litoral que continúa desde las casetas de pescadores hacia sa Punta de sa Pedrera.

Referencia exacta: sa Punta de sa Pedrera, junto a Port des Torrent, en Sant Josep.

-Platges de Comte

El Govern utiliza la denominación «Cala Conta —playa—», correspondiente a las conocidas Platges de Comte, uno de los principales puntos de puesta de sol del oeste de Ibiza.

En este emplazamiento habrá que prestar especial atención a las restricciones de movilidad. El Govern ha fijado un punto de control en la carretera EI-701, en el punto kilométrico 4,500, desde donde podrá restringirse la circulación general durante la tarde del eclipse.

Referencia exacta: Platges de Comte, con acceso por la carretera EI-701.

Punto previsto de restricción: kilómetro 4,500 de la EI-701.

-Cala Molí

La playa de Cala Molí, también en Sant Josep, es otra de las zonas oficiales seleccionadas. La referencia es la propia cala y su entorno inmediato, al que se accede desde la carretera que comunica Cala Tarida con las urbanizaciones de esta parte de la costa.

Cala Molí contará igualmente con regulación del tráfico. El punto de restricción se situará en la intersección del camino vecinal de Cala Molí con el de Cala Tarida, en el kilómetro 3,600.

Referencia exacta: playa de Cala Molí, municipio de Sant Josep de sa Talaia.

Punto previsto de restricción: cruce del camino de Cala Molí con el camino de Cala Tarida, kilómetro 3,600.

-La playa de Cala Llentia

La sexta zona oficial es Cala Llentia, pero el listado del Govern especifica expresamente que se trata de la playa.

Esta precisión resulta importante porque Cala Llentia también es conocida por la instalación artística 'Time and Space', popularmente denominada el 'Stonehenge de Ibiza'. El espacio habilitado para el eclipse es la pequeña cala rocosa de la costa, situada entre Cala Tarida y Cala Codolar, y no necesariamente la explanada donde se encuentra el monumento.

Referencia exacta: pequeña playa de Cala Llentia, entre Cala Tarida y Cala Codolar, en Sant Josep.

Restricciones desde las tres de la tarde

Con carácter general, las regulaciones de tráfico previstas por el Govern se aplicarán entre las 15 y las 21 horas, aunque podrán comenzar antes si se producen retenciones, aglomeraciones o situaciones que dificulten el acceso de los servicios de emergencia. Residentes, servicios esenciales, transporte público y desplazamientos justificados estarán sujetos a las excepciones que establezca cada administración.

Además de los controles de Platges de Comte y Cala Molí, también se han anunciado restricciones en los accesos a Cala d’Hort y Cala Bassa. Estas dos últimas zonas, sin embargo, no figuran entre los seis puntos oficiales de observación de Ibiza, pese a que se prevé una elevada afluencia de personas.

El Govern recuerda que las ZOO no han sido escogidas necesariamente porque sean los lugares desde los que mejor se verá el eclipse. Su selección responde a criterios de accesibilidad, capacidad de acogida, posibilidades de aparcamiento y facilidad de intervención de los servicios de emergencia.

La posición extremadamente baja del Sol hará imprescindible contar con una visión libre de edificios, árboles o accidentes del terreno hacia el oeste. También será necesario utilizar gafas homologadas para eclipses durante todas las fases parciales y seguir las instrucciones de los equipos de seguridad desplegados en cada zona.