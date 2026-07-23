Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

Empleo

Santa Eulària incorpora a cinco jóvenes cualificados para ganar experiencia en el Ayuntamiento

Los nuevos trabajadores se suman a las áreas de comunicación, arquitectura, economía, atención a las personas mayores y cultura

Nueva incorporación de profesionales en Santa Eulària.

Nueva incorporación de profesionales en Santa Eulària. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha incorporado a cinco profesionales menores de 30 años en el marco del programa SOIB 'Oportunitats d’Ocupació per a Persones Joves Qualificades en Entitats Locals 2026-2027'. Las nuevas contrataciones tendrán una duración de un año.

Los perfiles seleccionados son los de una community manager, un arquitecto, un técnico economista, un dinamizador de personas mayores y un técnico de cultura. Todos ellos desarrollarán su actividad en diferentes departamentos municipales con el objetivo de adquirir experiencia laboral relacionada con su formación.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, recibió a los nuevos trabajadores en un encuentro celebrado en la sala de plenos de la Casa Consistorial. En el acto también participaron jóvenes contratados en la edición de 2025 del programa, cuyos contratos finalizan durante este mes de julio.

Prácticas en beneficio de la ciudadanía

Ferrer y los responsables de los departamentos municipales agradecieron a los participantes salientes el trabajo realizado durante el último año. La alcaldesa destacó la importancia de este proyecto para el funcionamiento del Ayuntamiento y animó a los nuevos profesionales a aprovechar la experiencia.

«Aquí tendréis la oportunidad de poner en práctica vuestras habilidades en beneficio de la ciudadanía. Deseamos que esta experiencia sea enriquecedora y contribuya a vuestro crecimiento personal. Vuestra motivación y aportación también serán enriquecedoras para el Ayuntamiento», señaló la primera edil.

Al encuentro asistieron igualmente el concejal de Promoción Económica, Miguel Tur; la directora de la oficina del SOIB de Santa Eulària, Mónica Castillo; técnicos del organismo autonómico y los responsables de los diferentes departamentos en los que se integrarán los nuevos trabajadores.

El programa está dirigido a jóvenes desempleados mayores de 18 años y menores de 30 que cuentan con una cualificación académica o profesional, pero que necesitan adquirir experiencia laboral. La iniciativa pretende reforzar su empleabilidad, facilitar su inclusión en el mercado de trabajo y mejorar sus posibilidades de inserción profesional posterior.

Noticias relacionadas y más

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 309.063 euros, de los que 207.250 euros proceden de una subvención del SOIB. El importe restante será aportado por el Ayuntamiento de Santa Eulària. El programa está financiado también por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni
  2. Muere el hombre apuñalado con una botella rota en el paseo marítimo de Sant Antoni
  3. Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni
  4. El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
  5. Aviso a navegantes en Ibiza y Formentera: reventón térmico a escasas millas de la costa
  6. Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala
  7. El paseo matinal de Mariano Rajoy por la orilla de Platja d'en Bossa
  8. Belén Álvite, directora del Cepca Ibiza: "Las interacciones con otros seres humanos en las redes sociales son como ir a un supermercado y decidir si te compras unas galletas con gluten o sin gluten"

Santa Eulària incorpora a cinco jóvenes cualificados para ganar experiencia en el Ayuntamiento

Santa Eulària incorpora a cinco jóvenes cualificados para ganar experiencia en el Ayuntamiento

Davide Balliano lleva su geometría minimalista a una nueva exposición en Ibiza

Davide Balliano lleva su geometría minimalista a una nueva exposición en Ibiza

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La consellera de Salud duda que la nueva ley que prohíbe el tabaco salga adelante y defiende las campañas de prevención de Baleares

La consellera de Salud duda que la nueva ley que prohíbe el tabaco salga adelante y defiende las campañas de prevención de Baleares

El gigante de piedra del Cretácico que permaneció oculto 90 millones de años en una montaña de Ibiza

El gigante de piedra del Cretácico que permaneció oculto 90 millones de años en una montaña de Ibiza

Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas

Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas

No te pierdas nada y suscríbete a Diario de Ibiza, todo el verano por 2 euros

No te pierdas nada y suscríbete a Diario de Ibiza, todo el verano por 2 euros

Llama la atención

Tracking Pixel Contents