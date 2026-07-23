Santa Eulària incorpora a cinco jóvenes cualificados para ganar experiencia en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha incorporado a cinco profesionales menores de 30 años en el marco del programa SOIB 'Oportunitats d’Ocupació per a Persones Joves Qualificades en Entitats Locals 2026-2027'. Las nuevas contrataciones tendrán una duración de un año.

Los perfiles seleccionados son los de una community manager, un arquitecto, un técnico economista, un dinamizador de personas mayores y un técnico de cultura. Todos ellos desarrollarán su actividad en diferentes departamentos municipales con el objetivo de adquirir experiencia laboral relacionada con su formación.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, recibió a los nuevos trabajadores en un encuentro celebrado en la sala de plenos de la Casa Consistorial. En el acto también participaron jóvenes contratados en la edición de 2025 del programa, cuyos contratos finalizan durante este mes de julio.

Prácticas en beneficio de la ciudadanía

Ferrer y los responsables de los departamentos municipales agradecieron a los participantes salientes el trabajo realizado durante el último año. La alcaldesa destacó la importancia de este proyecto para el funcionamiento del Ayuntamiento y animó a los nuevos profesionales a aprovechar la experiencia.

«Aquí tendréis la oportunidad de poner en práctica vuestras habilidades en beneficio de la ciudadanía. Deseamos que esta experiencia sea enriquecedora y contribuya a vuestro crecimiento personal. Vuestra motivación y aportación también serán enriquecedoras para el Ayuntamiento», señaló la primera edil.

Al encuentro asistieron igualmente el concejal de Promoción Económica, Miguel Tur; la directora de la oficina del SOIB de Santa Eulària, Mónica Castillo; técnicos del organismo autonómico y los responsables de los diferentes departamentos en los que se integrarán los nuevos trabajadores.

El programa está dirigido a jóvenes desempleados mayores de 18 años y menores de 30 que cuentan con una cualificación académica o profesional, pero que necesitan adquirir experiencia laboral. La iniciativa pretende reforzar su empleabilidad, facilitar su inclusión en el mercado de trabajo y mejorar sus posibilidades de inserción profesional posterior.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 309.063 euros, de los que 207.250 euros proceden de una subvención del SOIB. El importe restante será aportado por el Ayuntamiento de Santa Eulària. El programa está financiado también por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus.