Noches asfixiantes en Ibiza y Formentera con una humedad del 100% y sensación térmica de hasta 39 grados

Nos asfixiamos. La combinación de altas temperaturas con una elevadísima humedad da como resultado una sucesión de noches tórridas en Ibiza y Formentera en las que es muy difícil conciliar el sueño y descansar después de días de calor extremo que se han complicado con la calima, la masa de aire cargada de polvo procedente del norte de África.

La tercera ola de calor del verano, que empezó este miércoles, ha activado la alerta amarilla en Ibiza y Formentera por altas temperaturas este jueves desde las doce de la mañana hasta las ocho de la tarde, pues se alcanzarán los 37 grados, según la Aemet. Además, hay aviso amarillo por viento y fenómenos costeros entre las seis de la tarde y las diez de la noche, con vientos de 40 a 60 kilómetros por hora (fuerza 6 a 7) y rachas de hasta 90 kilómetros por hora, principalmente en las zonas costeras del oeste.

El aviso amarillo por calor se volverá a activar el viernes entre las doce de la mañana y las ocho de la tarde, con máximas que alcanzarán los 37 grados.

Noches tórridas con mínimas de 25,3 grados

Esta pasada noche, la mínima más alta en Ibiza se registró en la estación meteorológica del aeropuerto, donde a las cinco de la mañana el termómetro marcó 25,3 grados. En Formentera fue de 25 grados a las siete de la mañana.

Aunque las temperaturas oscilan este jueves y este viernes entre una mínima de 24 grados y una máxima de 33, la sensación térmica es muy superior debido a la alta humedad. Así, la humedad este jueves y el viernes alcanzará el 100%. La sensación térmica llegará a ser este viernes de 43 grados en algunos momentos en el área de Sant Antoni; en Sant Joan, Ibiza y el aeropuerto alcanzará los 42 grados y en Formentera será de 40.

Los datos de la previsión de la Aemet explican por qué las noches están siendo tan tremendamente calurosas y difíciles. Así, la noche de este jueves a las dos de la mañana se espera una temperatura de 27 grados y una humedad del 100% en Sant Antoni, por lo que la sensación térmica será de 32 grados. Peor será en la zona de Ibiza, donde a esa hora el mercurio marcará 28 grados y la humedad será del 93%, por lo que sentiremos que hay 34 grados.

Lo peor, en Formentera: 39 grados de sensación térmica a las tres de la mañana

Pero lo peor le espera a Formentera: a las dos de la mañana se prevén 29 grados, que con el 95% de humedad provocará una sensación térmica de 38 grados. A las tres de la mañana en la isla habrá 29 grados y un 97% de humedad: una combinación funesta que dará como resultado una sensación de 39 grados. El resto de la noche el termómetro no bajará de 28 grados, aunque nuestra sensación será de 35.