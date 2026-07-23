Los campeones del mundo desatan la fiesta en Lío Ibiza

Los jugadores vivieron este miércoles, una animada noche en Lío Ibiza, uno de los establecimientos más conocidos de la vida nocturna de la isla. Lamine Yamal, Marc Cucurella, Ferran Torres y Marcos Llorente acudieron al local situado en Marina Ibiza, donde disfrutaron de una cena acompañada por el espectáculo de cabaré y terminó convertido en uno de los grandes protagonistas de la fiesta.

Las imágenes muestran el ambiente que se respiraba en el interior del establecimiento durante la noche. El vídeo comienza con la actuación de uno de los artistas del espectáculo, que aparece sobre el escenario mientras el público permanece atento desde las mesas. La música, la iluminación, y las vistas al puerto completan una de las estampas habituales de las noches de verano en este conocido local ibicenco.

Poco después, la cámara se dirige hacia la mesa ocupada por los jugadores. El grupo aparece conversando, siguiendo el espectáculo y disfrutando de una noche distendida. Algunos de los presentes acompañan la música desde sus asientos, mientras otros aprovechan para grabar el momento con sus teléfonos móviles.

Los jugadores se animan a bailar entre aplausos y gritos

El ambiente va aumentando a medida que avanza la noche. Con el volumen de la música cada vez más alto y el local iluminado en tonos rojos, azules y violetas, los jugadores terminan levantándose de sus asientos para bailar y corear algunas de las canciones. Brazos en alto, aplausos y gestos de complicidad marcan una celebración que rápidamente llama la atención del resto del público.

En las pantallas del establecimiento se proyecta durante varios instantes un escudo con la imagen de un felino y la palabra «Cats», mientras la fiesta continúa alrededor de las mesas. La animación del grupo acaba contagiando a otros asistentes, que también se ponen en pie y se suman al baile.

El tramo final del vídeo refleja el momento de mayor celebración. Decenas de personas rodean la zona, siguen la música y levantan sus teléfonos para inmortalizar la escena. Los jugadores, completamente integrados en el ambiente, continúan bailando y disfrutando de la noche entre aplausos y muestras de entusiasmo.

Una celebración de música, espectáculo y diversión con la que los deportistas volvieron a demostrar que Ibiza continúa siendo uno de los destinos elegidos para disfrutar del verano luego de coronarse campeones del mundo.