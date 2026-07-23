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Baleària recibirá 1,6 millones de euros del Govern por bonificaciones a residentes en el transporte marítimo interinsular

El pago autorizado por el Consell de Govern busca garantizar la continuidad de las bonificaciones en el transporte marítimo interinsular

El barco de Baleària Cap de Barbaria en Ibiza.

El barco de Baleària Cap de Barbaria en Ibiza. / Vicent Marí

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Europa Press

Ibiza

El Consell de Govern autoriza este jueves el pago de más de 1,6 millones de euros a Baleària Eurolíneas Marítimas por los descuentos aplicados a los residentes en Baleares en los billetes de los servicios regulares de transporte marítimo interinsular durante el primer trimestre de 2026.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, explica durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que esta compensación permite sufragar las reducciones aplicadas en el precio de los billetes de los pasajeros residentes que se desplazan entre islas y garantiza la continuidad de las bonificaciones establecidas para facilitar la movilidad marítima dentro del archipiélago.

Baleària cumple los requisitos

Baleària solicitó el 1 de julio de 2026 el reintegro de los descuentos aplicados durante los tres primeros meses del año. Tras revisar la documentación presentada, la dirección general de Puertos y Transporte Marítimo determinó que el importe justificado y compensable asciende a más de 1,6 millones de euros. "Baleària cumple todos los requisitos establecidos en la normativa reguladora de las compensaciones por las reducciones aplicadas en los billetes de los servicios públicos regulares de transporte marítimo", recalca el Govern.

Noticias relacionadas y más

El Consell de Govern ha concedido la autorización previa necesaria para que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, pueda aprobar y disponer este gasto, debido a que el expediente supera el millón de euros. La compensación se financiará con cargo a los presupuestos generales de Baleares para 2025, prorrogados para el ejercicio de 2026.

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