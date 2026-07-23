El Hippy Market Gorila de Cala de Bou, nuevo asentamiento de infraviviendas en Ibiza

En Cala de Bou, ante el desalojo inminente de la estructura abandonada de Punta Xinxó, otro asentamiento está sumando habitantes: se trata del Hippy Market Gorila. Antaño fue uno de los puntos de ocio más importantes de los veranos de esta zona turística de Sant Josep. Tras su cierre en 2016, el lugar se convirtió en un solar en el que se han acumulado todo tipo de residuos y vehículos abandonados durante años. Este enclave, que aún conserva habitaciones y un bar, se ha reconvertido en un nuevo punto de infraviviendas.

Imagen de la estatua del gorila que da nombre al lugar / Toni Escobar / Toni Escobar

Alquiler de habitaciones

El lugar no pasa desapercibido: en el centro se erige la estatua de un gorila de más de cuatro metros de altura. La valla que rodea el mercado está abierta. En su interior se mezclan los coches abandonados con la ropa tendida de las vallas metálicas. El mercado contiene una serie de locales y un bar que en su momento sirvieron para albergar turistas. Ahora, un 'encargado' designado por el propietario del lugar tiene encomendado el alquiler de los espacios a distintas familias.

Un hombre ingresa a la cocina del mercado / Toni Escobar / Toni Escobar

En el interior de una maltrecha cocina hay dos mujeres cocinando. Rehúsan hacer declaraciones a este diario. De una de las puertas laterales de la edificación sale un hombre de mediana edad. Se seca con una toalla y se prepara para marcharse. "Ahí dentro está el encargado", afirma mientras señala un pasillo que da a más puertas. En el pasillo duerme un hombre. No hay rastro del encargado.

Imagen de ropa tendida en el hippie market 'el Gorila' / Toni Escobar / Toni Escobar

Alarma entre los vecinos

Los vecinos de Cala de Bou alertaron al Ayuntamiento de este asentamiento ilegal tras percibir un incremento de la población. El Ayuntamiento de Sant Josep confirmó a este rotativo que está actuando, dentro de sus competencias, mediante la apertura de un expediente de actividades y otro de urbanismo.

A día de hoy, este enclave se ha convertido en un refugio para muchas personas trabajadoras que no tienen dónde vivir. La edificación acoge numerosas habitaciones y baños, además de una gran cocina. El Ayuntamiento ya ha dado el próximo paso en un proceso que probablemente culmine con un nuevo desalojo.