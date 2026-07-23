Greenpeace predice que a la playa de Talamanca le quedan diez años de vida

La organización ecologista Greenpeace calcula que le quedan diez años de existencia a la playa de Talamanca si sigue la frecuencia actual de borrascas. La entidad detalla en su estudio ‘Destrucción a toda costa. Informe sobre la situación del litoral español’, que publicó este jueves, que el oleaje arrasa constantemente la pasarela y las instalaciones costeras. Añade que esta situación demuestra "la inviabilidad de seguir conquistando metros al mar".

Por ello exige a las administraciones públicas empezar a planificar el retroceso de las infraestructuras y viviendas más expuestas a daños de este tipo: "Seguir invirtiendo millones de euros en regeneraciones artificiales de playas condenadas es una estrategia económicamente inviable a largo plazo". También considera "urgente" paralizar cualquier nuevo proyecto de urbanización en los tramos libres de la costa mediterránea y en zonas inundables.

La borrasca Harry

En esta línea, el documento también se fija en los costes que supusieron las reparaciones que el tren de borrascas del pasado invierno causó en el litoral nacional. En el caso de Eivissa, la factura no fue demasiado elevada, ya que la organización ecologista solo contabiliza el gasto de 42.000 euros en ses Figueretes a causa de los daños provocados por la tempestad Harry a mediados de enero. Las actuaciones fueron para reponer la arena y la pasarela de madera de la playa y reacondicionar el paseo marítimo.

Por otra parte, Greenpeace afirma que el ascenso del nivel del mar a causa del calentamiento global afectará al puerto de la Savina de Formentera y las costas de Port des Torrent, Platja d’en Bossa y ses Figueretes.

Otro aspecto que critica la entidad es la "ocupación abusiva del dominio público marítimo-terrestre", que expone un "modelo de urbanismo agresivo e insostenible". En el caso de Eivissa, pone de ejemplo el hotel a medio construir de Cala d’en Serra, del que indica que lleva 50 años abandonado en una zona donde el uso hotelero y residencial está "estrictamente prohibido".

La actividad humana también afecta al medio costero por la acumulación de residuos plásticos. De esta manera, el documento alerta de que el proyecto Surfing for Science detectó una "alarmante contaminación" en la bahía de Portmany que se agudiza debido a su forma semicerrada y su elevada actividad náutica. Como consecuencia de todo ello, la iniciativa registró una media de 0,99 microplásticos por metro cuadrado con picos de hasta 2,77.

Amenazas a la biodiversidad

Las amenazas que apunta el estudio no se quedan en el paisaje y la contaminación, sino que ‘Destrucción a toda costa’ explica que el calentamiento de las aguas y la sobreexplotación afectan a la biodiversidad marina. De esta manera, la "mortalidad masiva" de corales, esponjas y gorgonias que sostienen la cadena alimentaria hace desaparecer "hábitats esenciales" para la langosta roja de Balears.

Añade que el sobrecalentamiento del Mediterráneo perjudica a la posidonia, que "padece una elevada mortalidad por encima de los 28 grados". Por ello estima que la especie afrontará una situación de "riesgo de extinción funcional" a mitad de siglo, lo que eliminaría "la protección costera natural y la transparencia" de las aguas de Eivissa.

Además, los fondeos ilegales cooperan para impedir la supervivencia de esta especie, ya que en la isla se detectó el 21% de ellos sobre praderas de posidonia. Para intentar aliviar esta situación, Ports IB prevé instalar un campo de boyas ecológicas en Porroig y otro en Cala d’Hort.

Estas no serían las únicas secuelas que dejaría un deterioro en los bosques sumergidos de posidonia, puesto que Greenpeace cifra en decenas las especies de roca y de gran valor comercial que perderían sus espacios de puesta, reproducción y refugio. Es el caso del salmonete, la maza, el mero, los sargos o el calamar; cuya reproducción quedaría muy dificultada.

Especies invasoras y reservas marinas

Por otro lado, la macroalga invasora Halimeda incrassata, que coloniza los fondos arenosos desde el año 2011, contribuiría a empeorar la situación al alterar la fauna local y afectar a especies de fondo como el salmonete de fango. Otra amenaza para la biodiversidad marina es la posible disminución del tamaño de la red de reservas marinas baleares ante las propuestas parlamentarias de flexibilizar la pesca submarina recreativa en la Reserva Marina de es Freus de Eivissa y Formentera.

Entre todos estos elementos negativos, el estudio de Greenpeace rescata algunas iniciativas del Consell de Formentera que limitan la capacidad de carga turística mediante "políticas de conservación activa". Se refiere a las restricciones de acceso impuestas en áreas naturales protegidas como Cap de Barbaria, Caló des Mort y es Ram. De esta manera, las dunas quedan preservadas de la erosión costera y la saturación de vehículos.