Festes de la Terra de Ibiza 2026, entre centenarios, Statuas de Sal y fuegos artificiales

Las Festes de la Terra 2026 se preparan para arrancar con una variada programación que durará desde el 30 de julio hasta el 8 de agosto, cuando se despedirán con el tradicional castillo de fuegos artificiales en el puerto de Ibiza. Algunos de los momentos más destacados de las fiestas de este año serán el encuentro con vecinos centenarios en el Teatro Pereyra; la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad al pediatra Eladio Merino o la esperada reunión del grupo de rock Statuas d Sal, según ha destacado Rafael Triguero, alcalde de Ibiza, en la presentación de las fiestas, acompañado por la concejala de Cultura, Carmen Domínguez, y el concejal de Fiestas, Francisco José Torres.

Presentación de las Festes de la Terra 2026 en el Portal Nou / Daniel de Lama

"Es un programa que pretende poner en valor nuestra identidad como ibicencos e ibicencas de esta gran ciudad. Poner en valor todas nuestras tradiciones, toda nuestra cultura. Es además un programa amplificado para llegar a toda la población, desde los más pequeños hasta nuestros mayores, pasando por familias y jóvenes", ha declarado Triguero.

Ha señalado que el encuentro con centenarios el día 5 es algo que no se había hecho antes, pero estas personas "también tienen un importante valor en nuestra ciudad", y ha comentado que la elección del teatro Pereyra para este encuentro no es una decisión aleatoria, pues también es un lugar centenario.

Programación musical

"Este programa pretende poner en valor nuestras tradiciones, patrimonio y cultura, pero también con música, deporte y otras actividades", ha explicado, y en el apartado musical ha destacado el concierto en Vara de Rey, también el día 5, de Statuas d Sal, a los que ha descrito como "un grupo referente del rock de nuestra isla durante prácticamente dos décadas".

Otra parte de la programación musical que Domínguez ha presentado orgullosa es el espectáculo de solistas del Royal Ballet de Londres, que se hará el día 1: "Ha habido muchas vicisitudes, no ha sido nada fácil traerlos. No viven en España y la contrata se ha complicado, pero lo hemos conseguido".

Statuas d Sal en un concierto en 2024 / JA RIERA

Ha mencionado también que el director es el ibicenco José Carayol: "Es un orgullo para nosotros. Apostamos siempre por el artista y la cultura local: el 85% de nuestro programa está compuesto de grupos y artistas de la isla".

Otros conciertos que se celebrarán serán el del Cor Ciutat d'Eivissa acompañado por la Orquestra Jove d'Eivissa, el día 2; el 'Concert de la Terra' de la banda sinfónica Ciutat d'Eivissa, que estará dedicado al compositor Manuel de Falla en conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento, el día 3; y el concierto de Endèmics el día 8: "Siempre hacemos un concierto en catalán. Este año también, y serán Endèmics los encargados de poner esta música en el parque Reina Sofía", ha señalado Domínguez.

Fuera del ámbito musical, el día 6 será el tradicional homenaje a los corsarios, conformado por una misa y posteriormente un homenaje frente al monolito del puerto.

Torres, por su parte, ha afirmado que desde las diferentes concejalías están trabajando mucho con "nervios, emoción e ilusión". "Desde fiestas apostamos por un programa variado para todos los ciudadanos de la isla, pero también queremos invitar a ese turismo que estará aquí a que lo compartan con nosotros. Está pensado para todos y por supuesto es también inclusivo", ha afirmado.

Ha hablado de dos actos que se harán en el recientemente rehabilitado espacio de sa Peixateria. El primero será el día 30, el desfile 'La Marina está de moda'. Seguidamente, el día 31 se inaugurará la primera exposición que habrá en sa Peixateria: 'Tanit, la diosa y la isla'.

Además, el día 1 da inicio en el paseo de Vara de Rey la parte "artesana" de las fiestas, con las muestras de artesanos y oficios tradicionales, un desfile de carros y ball pagès.

Actividades infantiles

Por otro lado, ha recalcado el "refuerzo" que habrá este año para las familias, con una variedad de actividades infantiles.

El día 2, en la plaza del Parque, se harán diversos espectáculos infantiles por parte de Cachirulo, el grupo Acrobati-k y Piruleto. El 5 habrá castillos hinchables, talleres acuáticos y "fiesta de la espuma", organizado por Showsibiza; y el 7 en el parque Reina Sofía a partir de las 21 habrá un "gran" musical infantil de Disney que "recorrerá las mejores películas con actores, bailarines, cantantes... Será espectacular", en palabras de Torres. Tras este musical se hará un espectáculo de humor con el cómico Wilbur.

Ha destacado también la tradicional berenada que se celebrará el día 8 en Punta des Molí, donde se repartirá paella, habrá animaciones y talleres de fanalets, y posteriormente ese mismo día se verán los fuegos artificiales a las 24 horas desde el puerto de Ibiza, organizados por el Consell.

Imagen de la berenada en la pasada edición de las Festes de la Terra / Juan Antonio Riera

Torres ha querido recalcar además el "trabajo increíble" de los barrios y sus asociaciones, y que "por primera vez" vienen incluidas en el programa las fiestas de tres barrios: es Clot, la Marina y ses Figueretes.

Por último, ha dado las gracias a los departamentos de seguridad y emergencias como la policía y los bomberos: "Estos días están trabajando con nosotros en hacer reuniones previas para que tengamos unas fiestas seguras". Ha mencionado que habrá puntos seguros en diferentes lugares para atender a cualquier emergencia que pueda suceder.