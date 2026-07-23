Eroski apuesta por el producto local en Ibiza, con ventas de más de 7,6 millones de euros

"Una de las prioridades de Eroski es acercar a nuestros clientes productos frescos y de calidad, al tiempo que contribuimos al desarrollo de los productores de la isla. Esta apuesta es posible gracias a la relación estable que mantenemos desde hace años con nuestros proveedores y a la confianza de los consumidores. Por ello, nos alegra impulsar una nueva edición de la campaña 'Productes de sa nostra terra", ha señalado Antonio Moya, responsable de ventas en Ibiza, este jueves en el supermercado Eroski de Eurocentro.

El marco ha sido la presentación de una nueva campaña, impulsada desde hace más de 20 años por supermercados Eroski. En 2025, la cadena registró ventas superiores a los 7,6 millones de euros en productos de las Illes Balears en los supermercados ibicencos. La cadena de distribución trabaja con más de 158 proveedores de las islas y 22 de ellos de Ibiza.

Categorías con una evolución positiva

Las ventas de hortalizas frescas cultivadas en Baleares, como las berenjenas, los calabacines, las setas, las patatas y las cebollas, alcanzaron los 1,83 millones de euros, un 1,3% más que el año anterior, convirtiéndolas en una de las categorías con una evolución positiva en este período. Según la cadena de distribución, fue especialmente significativo el crecimiento de la fruta cultivada en Ibiza, cuyas ventas aumentaron un 14%.

En cuanto a la sección de carnicería, tanto la ternera como el cordero balear Natur alcanzaron unas ventas próximas al millón de euros, lo que representa un incremento del 10% respecto a 2024. El pescado fresco procedente de cofradías de pescadores locales mantuvieron una evolución favorable con una facturación superior a los 732.000 euros y un crecimiento interanual del 2%.

Productos de carne y bollería ibicenca. / Vicent Marí

Otra categoría con ventas superiores es la sección de panadería: las ventas de pa pagès superaron los 410.000 euros, un 5,7% más que en 2024, mientras que la bollería tradicional alcanzó casi los 456.000 euros, un 11% más. El aceite de Ibiza también registra ventas superiores a los 38.000 euros y experimenta "uno de los crecimientos más destacados entre los productos locales", asegura la cadena.

Producción favorable de verduras y frutas

"Este está siendo un muy buen año de producción de sandía y otras frutas. La estamos vendiendo al precio de siempre, porque depende de los costes que nos propone el proveedor", afirma Moya. "La sandía local es de lo más reconocido de producto local ibicenco y nosotros traemos tanto la sandía rayada como la sandía negra sin pepitas, que son de aquí de Ibiza y, por tanto, kilómetro cero".

Sobre la buena temporada asegura que está siendo una producción favorable por las lluvias de inicio de año: "El producto, gracias a las lluvias, se está madurando y hemos empezado mucho antes a cultivarlo. Ahora está madurando antes también por el calor tras la gran cantidad de lluvia. Esto ha permitido tener una temporada temprana, sobre todo para la fruta de hueso, la sandía...".

El acto de presentación

El acto de presentación de este jueves ha contado con la participación de diversos agentes sociales y representantes institucionales. Entre otros, la colla de ball pagès de Jesús, el encordador Joan y el artesano del esparto Pep Esidro, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, el concejal de Comercio de Vila, Àlex Minchiotti, el responsable de ventas de Eroski Ibiz,a Antonio Moya, José Izquierdo, jefe de zona de Eroski, y Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera.

Representantes empresariales e institucionales en el acto de presentación. / Vicent Marí

Entre las empresas ibicencas que han expuesto sus productos se encontraban Can Coves, Samos Deli, Gatzara, Companatge, Cafés Ibiza, Can Malacosta, Familia Marí Mayans, Harinas de Mallorca, Quely, Mister Chippy, Frutos Secos Ibiza, Frutos Secos Capo, Sal Torres, Can Maymo, Licores Aniseta, Can Rich y Peix Nostrum.

"Siempre aprovechamos las fechas del verano, que es cuando más clientes y más gente de fuera nos visita, y hacemos esta presentación de todos los productos locales que tenemos en los supermercados", explica Moya: "Contamos siempre con la ayuda de todos los proveedores y de las instituciones que nos acompañan. Para nosotros es fundamental".

La distribución de alimentos en la isla

Moya destaca el papel de Eroski para dar salida al producto local más pequeño: "Sobre todo en la alimentación, si no fuese por la implicación de las grandes cadenas para dar salida a su producto, no tendrían futuro y no habría supervivencia. Este es un ejemplo claro de que en la colaboración ganan todos".

"Nosotros lo que hacemos es apoyar estas iniciativas, a veces económicamente, a veces dándoles facilidades en la tramitación", mantiene, por su parte, Àlex Minchiotti: "Nos ponemos en contacto con las diferentes cofradías y las diferentes asociaciones y ya es algo que se ha consolidado. El producto local hay que cuidarlo y creo que el que inserta producto local en su gama de productos, aumenta el valor de su empresa", sostiene el concejal de Comercio.