La estructura abandonada de Punta Xinxó, vacía de okupas ante el inminente desalojo: "Venimos para trabajar"

En el litoral de Cala de Bou, en Punta Xinxó, se erige un elefante de hormigón en el que hasta hace poco vivían un centenar de personas en condiciones de insalubridad. La estructura abandonada estaba destinada a ser el hotel Bahía del Mediterráneo, un proyecto iniciado en 2006 que la crisis de 2008 dejó paralizado. A partir de 2010, no se volvió a poner un solo ladrillo. El proyecto preveía un hotel de cuatro estrellas con 225 habitaciones dobles y seis suites. El Ayuntamiento de Sant Josep, entonces gobernado por el Partido Popular, otorgó el permiso de obras pese a que seguía pendiente la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela y sin concretar las cesiones obligatorias de suelo público.

Todas las imágenes de la estructura abandonada de Punta Xinxó poco antes de ser desalojada por sus okupas / Toni Escobar

Desde entonces, el Consistorio ha intentado varias veces declarar caducado el permiso de obras. El primer expediente se archivó tras las alegaciones de la promotora y el segundo quedó sin efecto en 2019 al considerar el gobierno socialista que la empresa mantenía cierta actividad. Paralelamente, el impago de la hipoteca provocó la ejecución bancaria del solar, subastado por 16 millones de euros, aunque la adjudicación quedó sometida a recursos y litigios. El PP abrió después otro procedimiento para extinguir la licencia, pero dejó pasar el plazo legal de tres meses y tuvo que declarar caducado el propio expediente. Finalmente, en mayo del año pasado, el Ayuntamiento extinguió la licencia de obras y también la de actividad.

Estado de la estructura abandonada de Punta Xinxó, un día antes del desalojo / Toni Escobar / Toni Escobar

Un desalojo, otra okupación

Cada año que pasa, las quejas de los residentes aumentan. La estructura, situada en primera línea de mar, lleva veinte años dañando la imagen de la zona y provocando innumerables molestias. A medida que se recrudece la crisis de la vivienda en la isla, los moradores de asentamientos como el de sa Joveria o el de Can Misses, una vez desalojados, van a parar a este y otros enclaves que se convierten en un refugio para decenas de personas.

El desalojo está previsto para este viernes 24 de julio. Apenas un día antes, solamente cuatro personas permanecen en el lugar. El recinto está vallado, pero uno de los lados de la valla, el más próximo al mar, permite el acceso. El Ayuntamiento de Sant Josep acusó a la propiedad de permitir la entrada a personas para presionar. En el interior del terreno, repleto de basura, cuatro pisos se alzan por encima del suelo. No hay paredes, ni ventanas: solamente suelos, techos y escaleras.

Una bicicleta infantil y un colchón sobresalen de uno de los márgenes de la estructura abandonada / Toni Escobar / Toni Escobar

Condiciones de insalubridad

Por todas partes hay tiendas de campaña, sábanas y cortinas que sirven de paredes para dar privacidad. En los huecos destinados a las habitaciones se alzan telas y pareos que forman un recinto que alguien, en algún momento, llamó hogar. Por todos lados se ven los restos de una vida: colchones, bombonas de butano, enseres de cocina, juguetes, ropa... En dos puntos concretos de la estructura, que forman un hueco por debajo del nivel del suelo, se acumulan kilos y kilos de basura. En cualquier punto de la estructura existe algún riesgo de caída, de accidente, de incendio, de infecciones por plagas de ratas y todo tipo de insectos.

La insalubridad del lugar aumenta con cada día que pasa / Toni Escobar / Toni Escobar

"¿Tú crees que nos gusta vivir aquí?"

"Venimos para trabajar", declara uno de los últimos ocupantes de esta estructura, interpelado por Diario de Ibiza. Ya ha hecho sus maletas y se marcha junto a otros tres compañeros. Son saharauis que fueron desalojados del campamento chabolista de sa Joveria y posteriormente del campamento de la zona de Can Misses. "Cuando trabajamos, también aportamos a la economía del país", argumenta. "¿Qué hago? ¿Dejo mi trabajo? ¿Dónde voy? No tenemos vivienda, ni nada. ¿Tú crees que nos gusta vivir aquí?", pregunta.

Uno de ellos asegura que trabaja en la cocina de un hotel. Se está planteando dejar su trabajo y mudarse a la Península. "Antes de sa Joveria estuve viviendo en una casa en Sant Antoni con más de treinta personas, pagaba cuatrocientos euros", recuerda con amargura uno de ellos. "No podía descansar: uno se levanta a las seis, otro a las ocho, otro a las diez... Es mejor vivir en la calle". En un momento dado, se termina la entrevista. Cogen sus maletas y continúan su viaje, rumbo a un destino desconocido. Son los últimos desheredados de una crisis de la vivienda salvaje que se está llevando por delante los sueños de una generación.