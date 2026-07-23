Campaña Verano 2026
Consulta aquí el programa completo de las Festes de la Terra de Ibiza 2026
Tradición, actividades familiares, conciertos con nombres como Statuas de Sal o Esta me la sé, ballet, un homenaje a los centenarios de la ciudad...
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Ibiza
Domingo 26 de julio
- 9 horas: Acuatlón de las Festes de la Terra, prueba popular para todas las categorías, playa de ses Figueretes.
- 11 horas: Fiesta de la espuma, barrio de es Clot.
- 14 horas: Gran paella popular, barrio de es Clot.
- 20 horas: Belma, música para bailar con los mayores, barrio de es Clot.
- 21 horas: ‘Nits al Baluard’, homenaje a Frank Sinatra con Jive at Nine y el cantante Diego Román, baluarte de Sant Pere.
- 21.30 horas: Verbena con Esta Me La Sé, barrio de es Clot.
Jueves 30 de julio
- 21 horas: Desfile ‘La Marina está de Moda’, plaza del centro polivalente Sa Peixateria, calle de Manuel Sorà, la Marina.
Viernes 31 de julio
- 19.30 horas: Triduo en honor a Santa María, parroquia de Santa Cruz.
- 20.30 horas: Cena de las tres culturas, árabe, judía y cristiana, Puig des Molins. Precio: 35 euros.
- 21 horas: Inauguración de la exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
- 21 horas: ‘Lluna d’estiu’, con Isabel Albaladejo, voz, y Noel Sáez, percusión, claustro del Ayuntamiento.
Sábado 1 de agosto
- 10.30 horas: Encuentro con los vecinos y vecinas centenarios de Ibiza, Teatro Pereira.
- 19 horas: Torneo social de petanca, paseo de Juan Carlos I, zona de la pista de petanca.
- De 19.30 a 22.30 horas: Muestra de artesanos y oficios tradicionales de Ibiza, paseo de Vara de Rey.
- 19.30 horas: Triduo en honor a Santa María, parroquia de Santa Cruz.
- 20 horas: Desfile de carros por la avenida de Santa Eulària des Riu, las calles de Bartomeu Ramon i Tur, Comte de Rosselló, Anníbal, Antoni Palau, ses Verdures, Manuel Sorà, Josep Verdera, la Creu y Riambau, y la plaza de sa Font.
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
- 20.45 horas: Ball pagès con la Colla de Sa Bodega, paseo de Vara de Rey.
- 22 horas: ‘Gala de las Estrellas del Royal Ballet de Londres’, bajo la dirección artística de José Carayol, parque Reina Sofía.
Domingo 2 de agosto
- 11 horas: Travesía Popular de Natación de 500 o 2.000 metros y prueba de 2.000 metros por relevos, playa de ses Figueretes.
- De 18 a 22 horas: ‘Un día en familia’, con pasacalles, ciclocarros a pedal y taller de acrobacias de Acrobatik Espectáculos, plaza del Parque.
- 18 horas: Fiesta de la espuma con Piruleto, plaza del Parque.
- 19.30 horas: Minidisco familiar, plaza del Parque.
- 19.30 horas: Triduo en honor a Santa María, parroquia de Santa Cruz.
- 20 horas: Presentación del libro ‘La conquista de Ibiza de 1235. La operación militar’, de José M. Prats, a cargo de Cristina Martín, claustro del Ayuntamiento.
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
- 20.30 horas: Espectáculo infantil de Cachirulo, plaza del Parque.
- 20.30 horas: Procesión con la imagen peregrina de la Virgen de las Nieves desde la parroquia de Santa Cruz hasta la Catedral de Santa María.
- 22 horas: ‘Concert de la Terra’, a cargo del Cor Ciutat d’Eivissa, con la Joven Orquesta Sinfónica Pitiusa y el violinista Linus Roth, bajo la dirección de Miguel San Miguel, parque Reina Sofía.
Lunes 3 de agosto
- De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
- 22 horas: Concert de la Terra de la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa, con obras de Manuel de Falla, la bailaora Penélope Tafur y la cantaora Mati Amador, bajo la dirección de Damián Boluda, parque Reina Sofía.
Martes 4 de agosto
- De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.
- De 19 a 24 horas: Fiesta ‘Flower Power’, con los DJ Roger Sanchez, Sam Oui y Laeet, paseo de Vara de Rey.
- 20 horas: Vísperas solemnes en honor a Santa María, Catedral de Santa María.
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
Miércoles 5 de agosto
- 7.30 horas: Misa de la Aurora, Catedral de Santa María.
- 10.30 horas: Misa solemne y presentación de niños a la Virgen de las Nieves, seguida de ballada con la Colla de Sa Bodega, Catedral de Santa María.
- De 18 a 20.30 horas: Fiesta infantil familiar, plaza de Antoni Albert i Nieto.
- 19 horas: Misa solemne y ofrenda floral a la Virgen de las Nieves, cantada por el Cor Ciutat d’Eivissa y seguida de ballada con la Colla de Vila, Catedral de Santa María.
- De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
- 21 horas: Acto oficial de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Eivissa a Eladio Merino Tapia, claustro del Ayuntamiento de Eivissa.
- 21.30 horas: Concierto de Billy Flamingos, paseo de Vara de Rey.
- 22.30 horas: Concierto de Statuas de Sal, paseo de Vara de Rey.
Jueves 6 de agosto
- 16 horas: Trofeo de Vela Festes de la Terra, con regatas de las clases Optimist, ILCA-4 e ILCA-6, playa de Talamanca.
- 19 horas: Misa en la iglesia de Sant Elm, procesión hasta el monumento de los Corsarios, homenaje a la gente de la mar y baile payés con la Colla de Vila, puerto de Eivissa.
- De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
- 20.30 horas: Fiesta infantil, plaza de Sa Peixateria, calle de Manuel Sorà, la Marina.
- 21 horas: Degustación de productos típicos ibicencos, plaza de Sa Peixateria, calle de Manuel Sorà, la Marina.
- 22 horas: Concierto de Swingin Tonic, plaza de Sa Peixateria, calle de Manuel Sorà, la Marina.
Viernes 7 de agosto
- 16 horas: Trofeo de Vela Festes de la Terra, con regatas de las clases Optimist, ILCA-4 e ILCA-6, playa de Talamanca.
- 19 horas: Música en directo con Soul Doctor, Matteo Crocetti y Gabriel de Miranda, playa de sa Punta, es Viver.
- De 19 a 23 horas: Ibiza Estiuball 3x3, pistas de Sa Bodega.
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
- 20.30 horas: Espectáculo musical familiar ‘Disney Clásicos’, de ALTV Producciones, parque Reina Sofía.
- De 21 a 24 horas: Sesiones de los DJ FelixDaFunk, Oscar Colorado e Ismael García, playa de sa Punta, es Viver.
- 22 horas: Ibiza Comedy Club presenta ‘Piensa en Wilbur’, parque Reina Sofía.
Sábado 8 de agosto
- 10 horas: Concierto de la Banda de Música Ciutat d'Eivissa, plaza de la Catedral.
- 10.30 horas: Misa institucional y procesión por la capilla de Sant Ciriac, el monumento a Guillem de Montgrí y la parroquia de San Pedro, Catedral de Santa María.
- 12.15 horas: Acto de homenaje a Guillem de Montgrí, monumento a Guillem de Montgrí.
- 12.30 horas: Baile tradicional de la Federación de Colles de Ball de Eivissa.
- 13.30 horas: Discurso del presidente del Consell Insular de Ibiza.
- De 18 a 21 horas: ‘Sa Berenada Popular’, con talleres infantiles, tiro con arco, farolillos tradicionales, paella popular, sandía y la Banda del Cristo del Gran Poder, Puig des Molins.
- De 18 a 23.30 horas: ‘Original Pirates Parties’, con Mucho Muchacho, plaza del Parque.
- 20 horas: Partido de fútbol de las Festes de la Terra entre la UD Ibiza y la SD Ibiza, estadio de Can Misses.
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
- 21 horas: Concierto de Endèmics, parque Reina Sofía.
- 24 horas: Gran castillo de fuegos artificiales, puerto de Ibiza.
- De 24.20 a 2 horas: Concierto de Esta Me La Sé, parque Reina Sofía.
Domingo 9 de agosto
- De 10 a 14 horas: Campeonato Popular de Ajedrez, parque de la Pau.
- 11 horas: Espectáculo de magia con Josemari Alcázar, plaza de Antoni Albert i Nieto.
- De 12 a 14 horas: Talleres, castillos hinchables acuáticos y fiesta de la espuma, plaza de Antoni Albert i Nieto.
- De 19 a 20 horas: Apertura del ‘II Eivissa Dona Fest’ con DJ MS MTNEZ, parque Reina Sofía.
- 19.30 horas: Carrera de orientación ‘El Soto’, con recorridos familiar y popular, salida desde el camino de Sa Berenada.
- De 20 a 21.30 horas: DJ Tania Moon, ‘II Eivissa Dona Fest’, parque Reina Sofía.
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
- De 21.30 a 22.30 horas: DJ Jessica Ros, ‘II Eivissa Dona Fest’, parque Reina Sofía.
- De 22.30 a 24 horas: DJ Elis Rojas y DJ Gigi Rojas, ‘II Eivissa Dona Fest’, parque Reina Sofía.
Lunes 10 de agosto
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
- 21 horas: ‘Hoy Quiero Confesar’, espectáculo musical en homenaje a Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal y Paloma San Basilio, parque Reina Sofía.
- 22.30 horas: ‘Ibiza Comedy Band’, música en directo y humor, plaza del Parque.
Martes 11 de agosto
- De 19 a 24 horas: Festival ‘Jove ReggaetON’, con éxitos de los años noventa y dos mil y música urbana, plaza del Parque.
- De 20 a 23 horas: Exposición ‘Tanit. La Diosa y la Isla’, de Rodrigo Martins, centro polivalente Sa Peixateria.
Jueves 13 de agosto
- 18 horas: Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera.
- 19.30 horas: Baile payés con la Colla Sa Bodega, barrio de ses Figueretes.
- 20 horas: Actuación de Los Corleone, barrio de ses Figueretes.
- 20.30 horas: Karaoke, barrio de ses Figueretes.
Viernes 14 de agosto
- 17 horas: VIII Torneig d’Escacs Festes ses Figueretes 2026, barrio de ses Figueretes.
- 18 horas: Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera.
- 18.30 horas: ‘Vivimos Figueretes’, exposición colectiva del mural collage, plaza Julià Verdera.
- 20 horas: Zumba familiar, plaza Julià Verdera.
- 21 horas: Actuación de Little Green Hippo, barrio de ses Figueretes.
- 22.30 horas: Actuaciones musicales, barrio de ses Figueretes.
Sábado 15 de agosto
- 18 horas: Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera.
- 21 horas: Zumba familiar, plaza Julià Verdera.
- 22 horas: Entrega de premios del VIII Torneo de Ajedrez Fiestas de ses Figueretes 2025, barrio de ses Figueretes.
- 22.30 horas: Actuación de Canallas del Guateke, barrio de ses Figueretes.
- 24 horas: Gran castillo de fuegos artificiales, paseo de ses Figueretes.
- 24.15 horas: Continuación de las actuaciones musicales hasta la 1 hora, barrio de ses Figueretes.
Domingo 16 de agosto
- 18 horas: Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera.
- 19 horas: II Fiesta de la Espuma Infantil-Familiar, barrio de ses Figueretes.
- 20.30 horas: Sesión de DJ Alex Hinohouse, barrio de ses Figueretes.
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