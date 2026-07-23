El Consell de Ibiza defiende en los tribunales las autorizaciones para coches de alquiler en la limitación de entrada

El Consell de Ibiza ha tardado poco en responder a la noticia de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recurrido ante los tribunales el mecanismo de adjudicación de las autorizaciones destinadas a las empresas de alquiler dentro del programa de limitación de entrada y circulación de vehículos en la isla durante los meses fuertes de la temporada, y que este año cumple dos ediciones. En otra nota, la institución insular anuncia que defenderá ante los tribunales el sistema de regulación aprobado para los veranos de 2026 y 2027.

La institución insular ha presentado ante la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma un escrito de oposición a la suspensión cautelar solicitada por la CNMC. El Consell sostiene que paralizar la regulación impediría aplicar una de sus principales herramientas para reducir la congestión viaria, proteger el territorio y garantizar una movilidad más sostenible durante los meses de mayor afluencia turística.

El vicepresidente primero y conseller de Movilidad, Mariano Juan, asegura en el comunicado que la institución defenderá la normativa "con toda la firmeza" al considerar que constituye un instrumento imprescindible para afrontar la saturación de las carreteras de la isla.

"El derecho de Ibiza a aplicar las herramientas que la ley le reconoce para proteger su territorio" será defendido ante los tribunales, según ha afirmado Juan, que considera "incomprensible" que se promuevan iniciativas que, a juicio del Consell, pueden poner en riesgo una regulación concebida para preservar la calidad de vida de los residentes.

Culpa del Gobierno

El conseller ha enmarcado el recurso de la CNMC en una actuación que, en su opinión, pretende dificultar las políticas de contención de vehículos impulsadas en Ibiza. Juan ha lamentado que, mientras la institución insular intenta limitar la saturación, "desde el Gobierno de España se continúen poniendo obstáculos a una regulación que solo pretende proteger a los ibicencos y garantizar un modelo de movilidad más ordenado".

La CNMC anunció que había recurrido el acuerdo insular al considerar que el reparto de autorizaciones entre las empresas de alquiler discrimina a determinados operadores y restringe de manera injustificada la competencia. El organismo no cuestiona que el Consell pueda limitar la entrada de vehículos por razones medioambientales o de sostenibilidad, pero sí los criterios elegidos para distribuir los permisos.

El acuerdo contempla la concesión de 14.000 autorizaciones para vehículos de alquiler sin conductor. Las primeras 12.000 se asignan directamente a empresas que ya obtuvieron permisos en 2025, mientras que las 2.000 restantes se reparten de acuerdo con diferentes condiciones.

Entre los requisitos se encuentran el número de plazas de aparcamiento disponibles, la existencia de un establecimiento abierto al público y la disponibilidad de personal suficiente para gestionar la flota. Las autorizaciones se adjudican mediante rondas de hasta 25 vehículos por solicitante y, a partir de la segunda ronda, se valoran criterios ambientales y la antigüedad de los vehículos.

Competencia considera que el peso de las autorizaciones concedidas en años anteriores favorece a las compañías ya implantadas en Ibiza, dificulta la entrada de nuevos operadores y reduce los incentivos para competir en precios, calidad, variedad de servicios e innovación.

La ley obliga a un límite máximo

El Consell rechaza estas consideraciones y recuerda que la Ley 5/2024 obliga tanto a establecer un límite máximo de vehículos como a regular la adjudicación de las cuotas de comercialización de los coches de alquiler.

En su escrito de oposición, la institución defiende que el modelo aprobado cumple con ese mandato legal mediante "criterios objetivos" que, según asegura, garantizan una competencia efectiva, protegen las inversiones realizadas y acreditadas en la isla, incorporan condiciones medioambientales y permiten el acceso de nuevas empresas.

El Consell sostiene además que la regulación introduce mejoras respecto de los sistemas utilizados en temporadas anteriores y refuerza la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la objetividad de los criterios de adjudicación.

La institución considera que la suspensión cautelar ocasionaría un perjuicio mayor que los posibles daños alegados por la CNMC. Según argumenta, impediría adoptar medidas destinadas a aliviar la congestión de la red viaria, limitar la presión sobre el territorio y los espacios naturales y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y de emergencias durante los meses de verano.

La petición de información

Antes de acudir a los tribunales, la CNMC explica que requirió al Consell de Ibiza para que modificara el sistema de reparto, y asegura que la institución insular no atendió la petición. El organismo acordó presentar el recurso en su sesión plenaria del pasado 30 de junio.

Mariano Juan reitera que el Consell continuará defendiendo las medidas dirigidas a combatir la saturación porque, según señala, "los ibicencos no pueden ser los perjudicados cada vez que esta isla intenta poner orden".

"No renunciaremos a ninguna de las herramientas que permitan proteger Ibiza ante un problema que afecta cada día a la movilidad, el territorio y la calidad de vida de los residentes", concluye el vicepresidente insular.