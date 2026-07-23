Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas

Entre las dos y las tres de la madrugada del pasado domingo 5 de julio, los servicios de emergencias del 061 se encontraron en el interior de un coche accidentado el cadáver de un español de 38 años de edad. Nada excepcional, salvo un detalle: no había nadie más dentro del vehículo y el cuerpo presentaba "innumerables" puñaladas.

El accidente se produjo en la carretera, en un tramo próximo a Ca na Negreta, y según los primeros indicios se produjo cuando una de las ruedas delanteras del vehículo, a una velocidad muy reducida, se subió a la mediana de hormigón que separa los carriles. El turismo quedó volcado sobre uno de sus laterales.

Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar y pudieron atender al único herido del accidente, se encontraron que, primero, ya había fallecido y, segundo, que estaba "cosido a puñaladas", ya que al menos presentaba "seis o siete".

Psicosis inducida

Una de ellas, localizada en el abdomen, había provocado que estuviera "eviscerado", esto es, con "parte de las tripas fuera" del cuerpo. Las lesiones que presentaba el fallecido no eran compatibles con las que puede provocar un accidente de este tipo, añaden las mismas fuentes. Lo que refuerza la hipótesis de que el hombre no murió como consecuencia del vuelco del coche en el que ha sido encontrado.

El informe elaborado por los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha confirmado ahora la primera de las hipótesis, aunque resultara sorprendente por cómo fue hallado el cuerpo. El hombre se infligió esas heridas, que acabaron siendo mortales. Pero no es algo excepcional, ya que suele registrarse casos similares de psicosis inducida por el consumo de sustancias estupefacientes.