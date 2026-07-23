Competencia lleva a los tribunales las autorizaciones para coches de alquiler en la limitación de entrada de vehículos en Ibiza y Formentera

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa el sistema de asignación de autorizaciones para vehículos de alquiler previsto este verano en Ibiza y Formentera, dentro de los mecanismos puestos en marcha por las dos instituciones para limitar la entrada y circulación de vehículos durante los meses fuertes de la temporada de verano. El organismo considera que los criterios establecidos por ambos consells insulares favorecen a las empresas que ya operan en las islas y restringen de manera injustificada la competencia.

En el caso de la normativa aprobada y puesta en marcha Ibiza por primera vez el verano pasado, la CNMC impugna el acuerdo del Consell que regula la entrada de vehículos durante las temporadas de verano de 2026 y 2027, aprobado al amparo de la Ley 5/2024. Antes de acudir a los tribunales, el organismo estatal explica que requirió, sin éxito, a la institución insular para que modificara el mecanismo de reparto.

Competencia aclara en su nota de prensa que no cuestiona la capacidad del Consell ibicenco para limitar la entrada de vehículos por motivos medioambientales y de sostenibilidad, sino el procedimiento utilizado para distribuir las autorizaciones entre las empresas de alquiler sin conductor.

Los detalles de los acuerdos

El acuerdo prevé conceder 14.000 permisos para este tipo de vehículos. De ellos, 12.000 se asignarán directamente a las compañías que ya obtuvieron autorizaciones en 2025. Según la CNMC, este criterio histórico excluye a los nuevos operadores y perpetúa un reparto que el año pasado se realizó en función del orden de presentación de las solicitudes, sin aplicar criterios competitivos.

Las 2.000 autorizaciones restantes se concederán atendiendo a diferentes requisitos. Tendrán prioridad las empresas con más plazas de aparcamiento, un establecimiento abierto al público y personal suficiente para gestionar la flota. El reparto se realizará mediante rondas de hasta 25 vehículos por solicitante.

La primera ronda se concederá directamente, mientras que en las siguientes se valorarán criterios ambientales y la antigüedad de los vehículos. La CNMC reconoce la incorporación de estas condiciones, pero considera que su efecto es limitado porque únicamente se aplican a una pequeña parte del total de autorizaciones.

El organismo sostiene que el sistema beneficia a las compañías ya instaladas, dificulta la entrada de nuevos competidores y reduce los incentivos para competir en precios, calidad, variedad de servicios e innovación, lo que, a su juicio, perjudica a los usuarios.

Cuarto recurso consecutivo en Formentera

La CNMC también ha recurrido por cuarto año consecutivo la regulación de entrada de vehículos aprobada por el Consell de Formentera para el verano de 2026. El organismo está todavía a la espera de que se resuelvan los recursos presentados contra las normativas de 2023, 2024 y 2025.

En esta ocasión, Competencia ha impugnado dos acuerdos aprobados de acuerdo con la Ley 7/2019. Tampoco cuestiona que el Consell pueda establecer limitaciones a la circulación, pero considera que algunas de las medidas adoptadas restringen de forma injustificada la competencia.

Entre las disposiciones recurridas se encuentra el límite de autorizaciones para vehículos particulares, la fijación en cero de la cuota para vehículos de alquiler con conductor, los VTC, y el uso de criterios históricos para repartir las autorizaciones de los coches de alquiler sin conductor.

La CNMC entiende que la prohibición de entrada de VTC discrimina este servicio frente al taxi y reduce las alternativas disponibles para los consumidores. También considera que el reparto basado en autorizaciones de años anteriores impide la incorporación de nuevas empresas y elimina los incentivos para competir.

Los recursos fueron acordados por el pleno de la CNMC en las sesiones celebradas los días 9 y 30 de junio de 2026. El organismo recuerda que está facultado para impugnar actos administrativos y normas de rango inferior a la ley cuando considere que obstaculizan el mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.