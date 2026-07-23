Baleares planta al Gobierno en la conferencia sectorial de inmigración: «No se ha adoptado ninguna actuación efectiva para reducir la presión migratoria»

El Govern balear ha decidido no participar este jueves en la Conferencia Sectorial de Inmigración convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al considerar que el Gobierno central no ha garantizado las condiciones necesarias para que las comunidades autónomas pudieran pronunciarse con conocimiento de causa sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Antes del inicio de la reunión, el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha explicado que la decisión responde al incumplimiento, por parte del Ministerio, del compromiso adquirido en la Comisión Sectorial de facilitar con antelación la documentación necesaria para que las autonomías pudieran analizar las cuestiones que debían debatirse.

Según ha recordado, el Govern volvió a solicitar formalmente este martes el informe sobre la situación migratoria actual, al considerar que se trata de un documento imprescindible para valorar decisiones que afectan directamente a las comunidades autónomas. «No se puede pedir a las comunidades autónomas que se pronuncien sobre decisiones de gran trascendencia sin facilitar previamente la información necesaria. Esto no es cooperación institucional ni es la forma de trabajar que requiere una cuestión tan compleja como la inmigración», ha afirmado Pavón.

El Govern denuncia una política basada «en anuncios»

Durante su comparecencia, el director general ha asegurado que la presión migratoria sobre Baleares continúa aumentando mientras, a su juicio, el Gobierno de España mantiene una política basada «en anuncios» y en la falta de coordinación con los territorios que soportan una mayor llegada de embarcaciones.

Pavón ha recordado que desde principios de año han llegado a las costas del archipiélago más de 3.600 personas a bordo de cerca de 200 pateras, mientras que únicamente durante la última semana desembarcaron casi 350 migrantes en poco más de 72 horas. A su juicio, estas cifras demuestran que la ruta migratoria entre Argelia y Baleares continúa plenamente activa.

El responsable autonómico ha puesto además el foco en las consecuencias humanitarias de esta situación. En este sentido, ha recordado el testimonio de los supervivientes de una embarcación que relataron que tres de sus compañeros fallecieron durante la travesía y tuvieron que ser arrojados al mar, al tiempo que ha señalado que solo durante la última semana se han localizado siete cadáveres en aguas de Baleares.

Récord de menores migrantes tutelados

Pavón también ha advertido del impacto que la llegada de embarcaciones está teniendo sobre el sistema de protección de menores. Según ha indicado, los consells insulares tutelan actualmente a 876 menores extranjeros no acompañados, la cifra más elevada registrada hasta la fecha en la comunidad autónoma.

El director general ha lamentado asimismo que haya transcurrido más de un año desde que la presidenta del Govern, Marga Prohens, trasladó personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de adoptar medidas específicas para afrontar la situación migratoria de Baleares porque «no se ha adoptado ninguna actuación efectiva que haya contribuido a reducir la presión migratoria sobre nuestras islas».

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo central de mantener un discurso que, según ha dicho, «ha sido reiteradamente desmentido por los hechos», en referencia a las previsiones sobre la reducción de la ruta migratoria desde Argelia, el posible despliegue de Frontex en Baleares y la gestión del traslado de menores migrantes no acompañados.

Preocupación por la regularización extraordinaria

El Govern también ha mostrado su preocupación por el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno central. Pavón ha explicado que, aunque inicialmente se estimaba que la medida beneficiaría a unas 10.000 personas en Baleares, hasta el momento ya se han registrado 34.166 solicitudes, una cifra que, a su juicio, evidencia la falta de planificación del Ejecutivo y el impacto que esta decisión puede tener sobre los servicios públicos de la comunidad autónoma.

Finalmente, el director general ha reclamado que las conferencias sectoriales recuperen su función como auténticos órganos de coordinación entre administraciones y no se conviertan en un mero trámite formal. «Las Illes Balears no piden privilegios. Piden respeto institucional, información y que las decisiones que afectan directamente a nuestros servicios públicos y a nuestros ciudadanos se adopten escuchando a las comunidades autónomas», ha concluido.

Pese a no asistir a la reunión de este jueves, el Govern ha reiterado su disposición a mantener la cooperación con el Ejecutivo central, aunque ha insistido en que esta debe sustentarse en la transparencia, la lealtad institucional y la corresponsabilidad para afrontar un fenómeno migratorio que, según sostiene, continúa intensificándose en el archipiélago.