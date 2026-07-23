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De la alcantarilla al «mirador»: una rata se viene arriba en Santa Eulària
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Una rata con complejo de paloma ha decidido cambiar las alcantarillas por las alturas y se ha encaramado a los cables del tendido en un camino de Santa Eulària. Allí estaba hace unos días, tan tranquila, disfrutando de las vistas y contemplando el paisaje desde su improvisado mirador. Solo le faltaba arrullar.
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