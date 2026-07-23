Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

De la alcantarilla al «mirador»: una rata se viene arriba en Santa Eulària

De la alcantarilla al «mirador»: una rata se viene arriba en Santa Eulària | HÉCTOR TORRES

De la alcantarilla al «mirador»: una rata se viene arriba en Santa Eulària | HÉCTOR TORRES

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Una rata con complejo de paloma ha decidido cambiar las alcantarillas por las alturas y se ha encaramado a los cables del tendido en un camino de Santa Eulària. Allí estaba hace unos días, tan tranquila, disfrutando de las vistas y contemplando el paisaje desde su improvisado mirador. Solo le faltaba arrullar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents