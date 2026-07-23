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Aemet alerta de fuertes rachas de viento al final de la tarde en Ibiza y Formentera

Las Pitiusas afrontan el último día de la ola de calor con temperaturas superiores a los 35 grados, calima y viento del oeste de fuerza 6 a 7 en aguas costeras

Aemet recomienda "prestar atención a la evolución meteorológica, especialmente en las actividades náuticas y en las zonas costeras, ante la posibilidad de que se produzcan cambios bruscos en el viento durante el final de la tarde y el comienzo de la noche".

Captura de los avisos meteorológicos de Aemet

Captura de los avisos meteorológicos de Aemet / Aemet

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Carolina Avilar

Carolina Avilar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la posibilidad de que las rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas del sureste peninsular alcancen Ibiza y Formentera durante las últimas horas de la tarde de este jueves.

El aviso afecta especialmente a las aguas costeras del oeste de las Pitiusas, donde se espera viento del oeste de fuerza 6 a 7, con rachas fuertes al final de la tarde y durante las primeras horas de la noche. Cabe destacar que los avisos marítimos permanecerán vigentes hasta las 12 horas del viernes 24 de julio.

La previsión para este jueves, 23 de julio, señala que será el "último día de la actual ola de calor". Y la estabilidad atmosférica continuará dominando en Baleares, con cielos despejados o acompañados de algunas nubes altas, aunque persistirá la calima.

El viento cobra fuerza al atardecer

Las temperaturas máximas superarán los 35 grados en diferentes puntos del archipiélago, mientras que las mínimas nocturnas se mantendrán por encima de los 20 grados en amplias zonas. No obstante Aemet prevé, un ligero descenso de las temperaturas mínimas en Baleares.

El cambio más significativo podría producirse a última hora de la jornada. Durante la tarde se formarán tormentas en Almería, Murcia y Alicante, algunas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo ocasional. Según la predicción estatal, las ráfagas generadas por estas tormentas podrían propagarse por el Mediterráneo y alcanzar Ibiza y Formentera.

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En tierra, predominará inicialmente el viento flojo de componente sur, mientras que en las aguas situadas al oeste de las islas el viento girará a poniente y aumentará de intensidad conforme avance la tarde. Aemet recomienda "prestar atención a la evolución meteorológica, especialmente en las actividades náuticas y en las zonas costeras, ante la posibilidad de que se produzcan cambios bruscos en el viento durante el final de la tarde y el comienzo de la noche".

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