Saturación turística: Otra vez Ibiza frente a Mallorca porque allí "sí se han implementado medidas muy valientes"

Los empresarios de Baleares miran a Ibiza y Formentera cuando exigen una gestión del turismo que minimice su impacto sobre la sociedad del archipiélago. El vicepresidente de CAEB, José Antonio Roselló, ha puesto de ejemplo este miércoles las actuaciones desplegadas por el Consell de Vicente Marí Torres para afrontar los problemas de la saturación turística en las islas. Otra vez las Pitiüsas y su proceder contra "la lucha sin cuartel"contra el alquiler turístico ilegal o el control de la entrada de vehículos vuelvan a primera línea en una legislatura en la que Mallorca se está quedando atrás para afrontar los efectos negativos de la actividad turística.

Cuando los periodistas han interpelado a los empresarios durante la rueda de prensa para externar su posicionamiento en el debate turístico y ante la manifestación contra la saturación de este domingo, ha sido Roselló quien ha tomado la palabra. Ha expresado alto y claro qué exigen los empresarios al Govern y los consells para mitigar los impactos negativos del turismo y controlar el clamor popular contra la pérdida de calidad de vida en las islas. El vicepresidente de CAEB ha puesto de modelo la gestión del Consell de Ibiza y Formentera y su "medida valiente" de "estar impidiendo la entrada de otros españoles" con sus vehículos porque se considera "necesaria". Mientras tanto Mallorca se ha vuelto a quedar estar temporada sin la entrada en vigor su ley para limitar la llegada de coches a la isla.

También ha mencionado "la lucha sin cuartel" contra el alquiler turístico ilegal, gracias al acuerdo alcanzado con plataformas como Airbnb, porque frente "a la confrontación" Roselló aboga por "la cooperación", en una dinámica en la que también se han implicado los ayuntamientos de las Pitiüsas, y también ha señalado el control de la actividad de los cruceros junto con la Autoridad Portuaria de Baleares ante "la excesiva proliferación de personas". "Las medidas están ahí, son un buen ejemplo", ha remachado el vicepresidente de CAEB.

En medio de este debate turístico tenía que salir a la palestra la ecotasa y a qué se han de destinar los millones que se recaudan en las islas cada año cuando se vive la crisis de vivienda más grave de la historia. Ahí ha sido Carmen Planas quien ha tomado la palabra. La presidenta de CAEB ha defendido que el impuesto de turismo sostenible "no nació para construir viviendas", sino para mejorar los servicios para los residentes e invertir en la mejora de las infraestructuras.