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Sant Josep premia la excelencia académica de sus mejores estudiantes

El Ayuntamiento reconoce el esfuerzo del alumnado del curso 2025/26 e incorpora por primera vez premios para los mejores expedientes universitarios y de Formación Profesional Superior

Los premiados en el Ayuntamiento de Sant Josep

Los premiados en el Ayuntamiento de Sant Josep / Ayuntamiento de sant josep

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Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la concejalía de Educación, ha celebrado este miércoles en el Centre de Cultura Can Jeroni el acto de entrega de los premios a los mejores estudiantes del municipio correspondientes al curso 2025/26.

Los galardones, concedidos por el Consejo Escolar Municipal (CEM), tienen como objetivo reconocer el esfuerzo, la constancia y la excelencia académica del alumnado del municipio.

Reconocimiento a los estudios superiores

La edición de este año ha incorporado también la entrega de premios a los estudiantes de Sant Josep que finalizaron con los mejores expedientes académicos sus estudios universitarios o un Ciclo Formativo de Grado Superior durante el curso 2024/25.

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Con este acto, el Ayuntamiento distingue tanto al alumnado de los centros educativos del municipio como a quienes han destacado por sus resultados académicos en etapas de educación superior.

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