Sant Antoni reparte 350 nuevos contenedores para reforzar la recogida de residuos orgánicos
Los recipientes, destinados a restaurantes, comercios y otros establecimientos, buscan facilitar la gestión diaria de los residuos y elevar una tasa de reciclaje que ya ronda el 40%
El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha iniciado el reparto de 350 nuevos contenedores de materia orgánica entre los establecimientos del municipio adheridos al servicio de recogida puerta a puerta.
La actuación, subvencionada por el Consell de Ibiza, cuenta con una inversión de 15.965,95 euros, IVA incluido, y está dirigida a los denominados productores singulares, entre los que se encuentran restaurantes, comercios y otros negocios que generan cantidades importantes de residuos orgánicos.
Los nuevos recipientes tienen una capacidad de 90 litros y responden a una petición trasladada por los propios usuarios del servicio, que reclamaban contenedores más pequeños para facilitar la separación y la gestión diaria de los residuos. Este modelo es el de menor volumen compatible con los vehículos utilizados en la recogida puerta a puerta.
El objetivo de la iniciativa es reducir la cantidad de residuos depositados en la fracción resto, aumentar la recogida selectiva y mejorar el funcionamiento del servicio. Según el Ayuntamiento, la tasa de reciclaje en Sant Antoni se sitúa actualmente cerca del 40%.
El reparto irá acompañado de dos campañas de sensibilización dirigidas a los establecimientos. La primera fomentará una correcta separación de los residuos y tratará de incrementar el volumen de materiales reciclables recogidos mediante el sistema puerta a puerta.
Zerp Food Waste
La segunda campaña promoverá la adhesión al proyecto Zero Food Waste, orientado a reducir el desperdicio alimentario y, como consecuencia, la cantidad total de residuos generados por los negocios. La iniciativa también incluye la elaboración de material gráfico para apoyar futuras acciones informativas dirigidas tanto a los productores singulares como al conjunto de la ciudadanía.
La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, ha señalado que la medida supone "una mejora del servicio y facilita una gestión más sostenible". También ha destacado que la colaboración de los establecimientos es fundamental para seguir aumentando los niveles de reciclaje y avanzar hacia un municipio con una menor generación de residuos.
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni
- Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
- Muere el hombre apuñalado con una botella rota en el paseo marítimo de Sant Antoni
- Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni
- Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
- Aviso a navegantes en Ibiza y Formentera: reventón térmico a escasas millas de la costa
- Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala
- El paseo matinal de Mariano Rajoy por la orilla de Platja d'en Bossa