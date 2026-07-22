Sant Antoni reparte 350 nuevos contenedores para reforzar la recogida de residuos orgánicos

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha iniciado el reparto de 350 nuevos contenedores de materia orgánica entre los establecimientos del municipio adheridos al servicio de recogida puerta a puerta.

La actuación, subvencionada por el Consell de Ibiza, cuenta con una inversión de 15.965,95 euros, IVA incluido, y está dirigida a los denominados productores singulares, entre los que se encuentran restaurantes, comercios y otros negocios que generan cantidades importantes de residuos orgánicos.

Los nuevos recipientes tienen una capacidad de 90 litros y responden a una petición trasladada por los propios usuarios del servicio, que reclamaban contenedores más pequeños para facilitar la separación y la gestión diaria de los residuos. Este modelo es el de menor volumen compatible con los vehículos utilizados en la recogida puerta a puerta.

Reparto de los nuevos contenedores / ASA

El objetivo de la iniciativa es reducir la cantidad de residuos depositados en la fracción resto, aumentar la recogida selectiva y mejorar el funcionamiento del servicio. Según el Ayuntamiento, la tasa de reciclaje en Sant Antoni se sitúa actualmente cerca del 40%.

El reparto irá acompañado de dos campañas de sensibilización dirigidas a los establecimientos. La primera fomentará una correcta separación de los residuos y tratará de incrementar el volumen de materiales reciclables recogidos mediante el sistema puerta a puerta.

Zerp Food Waste

La segunda campaña promoverá la adhesión al proyecto Zero Food Waste, orientado a reducir el desperdicio alimentario y, como consecuencia, la cantidad total de residuos generados por los negocios. La iniciativa también incluye la elaboración de material gráfico para apoyar futuras acciones informativas dirigidas tanto a los productores singulares como al conjunto de la ciudadanía.

La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, ha señalado que la medida supone "una mejora del servicio y facilita una gestión más sostenible". También ha destacado que la colaboración de los establecimientos es fundamental para seguir aumentando los niveles de reciclaje y avanzar hacia un municipio con una menor generación de residuos.