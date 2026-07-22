Sant Antoni lleva su campaña de turismo responsable a los taxis del municipio

El Ayuntamiento de Sant Antoni anuncia el refuerzo de su campaña de turismo responsable con la incorporación de 500 carteles informativos en los reposacabezas de los taxis del municipio. La iniciativa pretende acercar a los visitantes las "principales normas de convivencia" desde el momento de su llegada y fomentar un comportamiento cívico durante su estancia en Sant Antoni.

Los nuevos soportes, informan desde el Consistorio, han supuesto una inversión de 1.203 euros y han sido entregados este miércoles por la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, junto a los Agentes de Intrusismo y Convivencia, a representantes de las asociaciones del sector del taxi del municipio.

Los carteles recogen las principales obligaciones incluidas en el decreto de turismo responsable, así como las sanciones asociadas a su incumplimiento.

Información en seis idiomas

Todo el material de la campaña utiliza un formato visual y cercano e incorpora un código QR que permite consultar información más detallada sobre las normas de convivencia y la normativa vigente en castellano, catalán, inglés, alemán, italiano y francés.

La actuación da continuidad, indica el equipo de gobierno municipal, a "la campaña iniciada este verano, durante la que se distribuyeron más de 10.000 postales en establecimientos hoteleros, comerciales y de restauración". Las tarjetas combinan imágenes emblemáticas de Sant Antoni con información sobre las normas de convivencia.

El Ayuntamiento recuerda que también instaló cartelería en distintos puntos del municipio y que prevé repartir 5.000 gafas especiales para el eclipse del 12 de agosto, que incluirán el código QR de acceso a la información y la marca turística Visit Sant Antoni. Mateu explica que la campaña también tiene alcance en los países de origen de los visitantes, mediante la colaboración con el Consulado británico en las Illes Balears.

"Estas acciones forman parte de una estrategia global para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y fomentar un turismo más respetuoso. Sant Antoni es un destino turístico de referencia, pero también un municipio donde se deben respetar las normas para una buena convivencia entre visitantes y residentes", señala.

La concejala también destaca que el Consistorio está realizando una" importante inversión en seguridad" y que las campañas de sensibilización "funcionan como complemento para prevenir conductas incívicas y mejorar la convivencia". La iniciativa está financiada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.

El Ayuntamiento dispone actualmente de 3,4 millones de euros anuales procedentes de este impuesto, en el marco del Decreto de Turismo Responsable, destinados a reforzar la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de las ordenanzas municipales.