Calor repentino y fuertes rachas de viento en Ibiza: qué es un reventón térmico, un fenómeno poco habitual

Los fuertes vientos registrados este martes en el entorno de Ibiza y Formentera han vuelto a poner el foco sobre un fenómeno meteorológico poco habitual, repentino y potencialmente peligroso: el reventón térmico. Dentro de esta clase de fenómenos, Aemet apunta el reventón cálido, un caso especial en el que la llegada de la corriente descendente provoca un aumento brusco de la temperatura y, a menudo, una caída de la humedad.

Este martes, Es Nàutic Sant Antoni alertó a los navegantes de la previsión de uno de estos episodios en el canal de Ibiza. El aviso situaba el fenómeno a unas 20 millas náuticas al este de Gandía y apuntaba a posibles rachas de viento de hasta 94 kilómetros por hora en la isla. Ante esta previsión, el club náutico pidió la máxima precaución a las embarcaciones que navegaran por el canal, especialmente a las de menor tamaño, debido a la rapidez y la intensidad con la que puede cambiar el viento.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los vientos asociados a fenómenos convectivos pueden ser "giratorios", como los tornados, o "lineales". Dentro de este último grupo se encuentran el reventón, el frente de racha y el reventón térmico.

Una corriente de aire que cae desde una nube

Aemet define el reventón como una "fuerte corriente descendente" originada habitualmente en el interior de una nube de tormenta, que puede provocar vientos muy intensos e incluso destructivos. Este fenómeno tiene una extensión horizontal inferior a diez kilómetros y puede durar entre cinco y treinta minutos. Cuando ocupa menos de cuatro km recibe el nombre de "micro-reventón" y suele mantenerse durante menos de quince minutos.

La corriente descendente puede comenzar cuando la lluvia que cae desde una nube atraviesa una capa de aire seco y empieza a evaporarse. Según explica Aemet, este enfriamiento provoca que el aire se vuelva más denso y descienda rápidamente hacia la superficie. Por otro lado, también explican que "los reventones pueden ser húmedos o secos". En los húmedos, la precipitación alcanza de manera extensa el suelo. En los secos, la lluvia se evapora antes de llegar a la superficie o apenas deja algunas gotas, aunque el viento puede continuar descendiendo con gran intensidad.

Qué diferencia al reventón cálido

El reventón cálido es un caso especial. Se produce cuando esa corriente descendente atraviesa una capa de aire cálido y seco y, antes de alcanzar el suelo, encuentra una capa estable, fría y húmeda situada cerca de la superficie. La agencia Estatal de Meteorología, explica que esta capa debe ser "suficientemente delgada para no impedir que la corriente llegue al suelo". Cuando lo consigue, el resultado es "un repentino e intenso calentamiento del aire" acompañado habitualmente de un descenso de la humedad y de fuertes rachas de viento.

El proceso suele comenzar como un reventón convencional. La evaporación de la lluvia enfría el aire y facilita su rápido descenso. Sin embargo, en el reventón cálido, "toda el agua contenida en el aire descendente se evapora antes de llegar al suelo". A partir de ese momento, el aire comienza a calentarse debido a la compresión provocada por el peso de la columna atmosférica que tiene por encima. Si la corriente conserva suficiente velocidad y la capa fría cercana al suelo no es demasiado gruesa, el aire termina alcanzando la superficie y se extiende como "una repentina ráfaga cálida".

Este fenómeno suele producirse durante la fase de decaimiento de una tormenta y muchos episodios se registran durante la noche o a primera hora de la mañana, cuando el aire situado junto al suelo es más frío que el de las capas inmediatamente superiores.

El aumento de la temperatura

Para que un episodio sea considerado reventón cálido en el sistema 'Sinobas' (Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares, una plataforma de Aemet que recopila y difunde información sobre fenómenos meteorológicos locales, poco frecuentes y potencialmente adversos), la agencia estatal establece que el aumento de temperatura asociado a la ráfaga debe ser de al menos cinco grados. Cuando se registran vientos superiores a 80 kilómetros por hora, pero el incremento térmico es inferior, el episodio debe clasificarse como frente de racha.

El carácter repentino de estos fenómenos los convierte en un riesgo especial en el mar. En pocos minutos, una embarcación puede encontrarse con vientos muy fuertes, un aumento brusco de la temperatura y un descenso acusado de la humedad, aunque anteriormente las condiciones parecieran estables, añaden desde Aemet.