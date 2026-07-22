Platja d’en Xinxó reabre al baño en Ibiza tras reparar el colector que provocó vertidos fecales

El Ayuntamiento de Sant Josep ha reabierto este miércoles al baño la Platja d’en Xinxó, en Cala de Bou, después de completar las obras de emergencia para reparar la incidencia detectada en el colector de saneamiento y confirmar, mediante los análisis correspondientes, que la calidad del agua cumple los parámetros establecidos.

La playa permanecía cerrada desde el pasado 15 de julio, cuando el Consistorio tuvo conocimiento de un vertido provocado por la rotura de un tramo del colector. La medida se adoptó de forma preventiva, según señala el Ayuntamiento, para priorizar la seguridad de los bañistas mientras se reparaba la infraestructura y se comprobaba el estado del agua.

Galería: cerrada al baño la Platja d'en Xinxó por vertidos fecales / Marcelo Sastre

El cierre se produjo después de que se detectara un vertido de aguas fecales en la zona. Durante esos días, vecinos de Cala de Bou alertaron de malos olores y de la presencia de aguas residuales que llegaban hasta el mar. A pesar de la restricción, algunas personas llegaron a hacer caso omiso de los carteles instalados en la playa y se metieron igualmente en el agua.

Quince metros de tubería sustituida

Los trabajos de emergencia han consistido en la sustitución de un tramo deteriorado de unos 15 metros lineales del colector. Este segmento forma parte de una conducción de aproximadamente 70 metros entre arquetas.

Bañistas en la Platja d'en Xinxó, reabierta este miércoles / Toni Escobar

El Ayuntamiento asegura que esta actuación permite restablecer el funcionamiento correcto de la infraestructura y reducir el riesgo de que se produzca una incidencia similar en el futuro.

Una vez finalizadas las obras, el Consistorio dejó transcurrir 48 horas para favorecer la renovación natural del agua del mar. Posteriormente, se realizaron nuevos análisis, que arrojaron resultados favorables y permitieron levantar la prohibición de baño.

Un problema que viene de lejos

La incidencia vuelve a poner el foco sobre la red de saneamiento de Cala de Bou, una zona donde los vertidos se repiten desde hace años. Entre las causas señaladas históricamente figuran la antigüedad de las tuberías, la sobrecarga de una red que no ha crecido al mismo ritmo que la población, los atascos provocados por residuos impropios y, en determinados episodios, las lluvias intensas.

En este contexto, el Ayuntamiento ha informado de que ya ha encargado la redacción del Plan de alcantarillado del municipio, que incluirá una actuación integral sobre la red de saneamiento de Cala de Bou. El objetivo, según el Consistorio, es renovar y modernizar un sistema que necesita una intervención estructural desde hace décadas, mejorar la gestión de las aguas residuales y prevenir futuras incidencias.

La Platja d'en Xinxó, reabierta este miércoles / Toni Escobar

El Ayuntamiento también apela a la colaboración ciudadana para hacer un uso responsable de la red de saneamiento. Recuerda que no deben arrojarse al alcantarillado toallitas húmedas, aceites, productos de higiene u otros residuos impropios que pueden provocar averías, obstrucciones e incidencias en el funcionamiento de la red.

Es Pinet no se vio afectada

El Consistorio ha aclarado además que la Platja des Pinet no se ha visto afectada en ningún momento por esta incidencia. Según el Ayuntamiento, los análisis realizados los días 16 y 17 de julio, así como los efectuados por el Govern balear el 20 de julio, confirmaron que la calidad del agua era correcta.

Sant Josep señala que la protección de la salud y la seguridad de los bañistas es su máxima prioridad y que, ante cualquier incidencia, actúa de forma preventiva. También asegura que mantiene un seguimiento continuo de la calidad de las aguas de baño mediante los controles periódicos que realizan tanto el Ayuntamiento como el Govern balear.