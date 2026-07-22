Platja d'en Xinxó reabre al baño tras una semana cerrada por vertidos fecales: "Notas un olor un poco feo"

La rotura de una tubería de la red de saneamiento el pasado 14 de julio provocó un nuevo vertido de aguas fecales en Cala de Bou. Un riachuelo de aguas fecales alcanzó las aguas cristalinas de la costa del municipio. El día siguiente, el Ayuntamiento de Sant Josep ordenó el cierre de la Platja d'en Xinxó, citando riesgo para la salud de los bañistas. "La playa se cerró de manera preventiva el pasado 15 de julio, tan pronto como se tuvo conocimiento de un vertido provocado por la rotura de un tramo del colector de saneamiento, priorizando en todo momento la seguridad de los bañistas", explicaron entonces desde el Consistorio. La playa se cerró de forma preventiva, es decir, antes de obtener los resultados de laboratorio que poco después confirmarían la presencia de bacterias en el agua.

Una mujer y dos niñas reposan en la orilla de la Platja d'en Xinxó, pese al cierre de la playa, el día 20 de julio / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Platja d'es Pinet

Sin embargo, lo mismo no sucedió con la Platja d'es Pinet, situada a unos 250 metros de la d'en Xinxó. La de es Pinet continuó abierta. Ese mismo día, el 15 de julio, la asociación ecologista Salvem sa Badia tomó cuatro muestras de agua en cuatro puntos diferentes de la costa, incluidas estas dos zonas de baño. Tras los análisis, los resultados fueron claros: la presencia de enterococos intestinales superaba ampliamente el nivel de unidades formadoras de colonias permitidas por la legislación española.

Resultados del análisis de laboratorio de las muestras de agua recogidas por Salvem sa Badia en la Platja d'es Pinet el día 15 de julio / Redacción Ibiza

El día siguiente, el 16 de julio, el Ayuntamiento de Sant Josep tomó muestras de agua en la Platja d'es Pinet, y los resultados fueron negativos: la presencia de bacterias no superaba el máximo permitido por la ley. De esta manera, el Consistorio justifica su decisión de no cerrar la playa. Sin embargo, los análisis de Salvem sa Badia, que son del día anterior, certificaban que meterse en el agua en la Platja d'es Pinet el día 15 de julio constituía un riesgo para la salud. Desde la asociación ecologista aclaran que no es lo mismo tomar una muestra de agua el día del vertido que dos días después: las corrientes marinas podrían haber limpiado ya parte del vertido. Pero los días anteriores a la toma de la muestra de agua, los días 14 y 15, la playa se encontraba llena de bañistas.

Playa cerrada, pero con bañistas

Algo parecido ocurrió con la Platja d'en Xinxó: a pesar de los carteles que informaban del cierre de la playa, había personas que se bañaban. Si bien es cierto que la afluencia no era la misma que en día normal, numerosas personas, incluidos niños pequeños, disfrutaban del mar pese a la presencia de los carteles de 'playa cerrada' colocados en la arena. Los ecologistas criticaron, en esta ocasión, que el cierre de la playa se limitara a colocar carteles y que no se acordonara la zona para garantizar la seguridad de los bañistas. Además, cargaron contra el Ayuntamiento por no haber cerrado de forma preventiva la Platja d'es Pinet, tal y como se hizo con la Platja d'en Xinxó, y alegaron que "la imagen de cara al turismo parece pesar más que la salud de la gente".

Una mujer flota en el agua en la Platja d'en Xinxó, el día 20 de julio, cuando la playa estaba aún cerrada / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Reapertura de la Platja d'en Xinxó

Una semana después del vertido, la playa vuelve a estar abierta. El Ayuntamiento ha sustituido un tramo de unos 15 metros lineales del colector que se encontraba deteriorado. Este segmento forma parte de una conducción de aproximadamente 70 metros entre arquetas. Según el Consistorio, la actuación permite restablecer el correcto funcionamiento de la infraestructura y reducir el riesgo de que pueda producirse una incidencia similar en el futuro. Una vez finalizadas las obras y transcurridas 48 horas para favorecer la renovación natural del agua del mar, se realizaron nuevas analíticas que arrojaron resultados favorables que han permitido la reapertura de la playa.

Reacciones de los bañistas tras la reapertura

En la Platja d'en Xinxó, los escasos bañistas se protegen como pueden del sol. Una trabajadora que reside en la zona se refugia bajo la sombra de un árbol. Afirma que no sabía nada acerca del vertido. "Veía que estaba cerrada, pero no sabía el porqué", reconoce. "He visto a una mujer bañándose y me he metido. Ha sido meterme y salir. Y sí que es verdad que notas ese olor así como un poco feo", detalla, haciendo un gesto de repugnancia.

Turistas se bañan en la Platja d'en Xinxó, tras la reapertura / Toni Escobar / Toni Escobar

A escasos metros, un grupo de cinco turistas ingleses que acaban de llegar a la isla se debaten entre el asco y la resignación. Después de transmitirles la situación acerca de la playa y de su reapertura tras una semana cerrada por vertidos fecales, los turistas dudan si bañarse. "We're from London, mate" ["Somos de Londres, amigo"], sentencia uno de ellos, antes de meterse en el agua. Pocos minutos después sale dando arcadas. Alega que no notó nada raro en el agua, pero que la simple noticia de los vertidos le ha provocado náuseas. Una de las turistas del grupo, reconfortada por los análisis de laboratorio del Ayuntamiento, afirma que se meterá en el agua, pero que no se mojará la cabeza. "Nuestras playas están peor que estas", razona.

Una solución definitiva

Esta no es la primera vez que se ejecuta un 'parche' en el sistema de saneamiento. Tras más de una década de vertidos fecales, todavía hace falta un plan integral de renovación del sistema de saneamiento. Ese plan existe desde 2017 y tiene por nombre: 'Proyecto de ordenación de la costa de la Bahía de Portmany'. Sin embargo, según la página web de transparencia del Consistorio, este proyecto permanece paralizado desde el año 2022.