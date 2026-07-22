Piden seis años de cárcel para un acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja en Santa Eulària

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará este miércoles, a las 9.45 horas, la vista previa del juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de cuatro años, nieta de su pareja, en el municipio de Santa Eulària. La Fiscalía solicita para el procesado una pena de seis años de prisión y el pago de una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Tocamientos durante el cuidado de la menor

Según expone el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos se produjeron entre finales de 2012 y principios de 2013, aprovechando las ocasiones en las que el sospechoso se quedaba a cargo del cuidado de la menor. En al menos una de estas situaciones, el acusado llevó a la víctima a una habitación de la vivienda, le puso una película y la sometió a tocamientos de carácter sexual.